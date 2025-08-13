بالتزكية.. فهد سندي رئيسًا للاتحاد

القائمة الوحيدة المترشحة، بقيادة فهد سندي، ضمت ثمانية أسماء في عضويتها، أبرزهم عبد القادر العمودي نائبًا للرئيس، إضافة إلى الأعضاء: عماد سالم، وعمر بغلف، وسفانة دحلان، وإبراهيم القرشي، وعبد الإله فقيه، وفيصل هاني باشا، وسماهر الشلالي.

تزامن اجتماع الجمعية العمومية عن بُعد مع حضور سندي وأعضاء قائمته إلى مقر النادي، حيث التقوا المهندس لؤي مشعبي، الرئيس السابق للمؤسسة وشركة النادي، في أجواء ودية أكدت على استمرارية التعاون بين الإدارتين. كما منعت إدارة النادي دخول ممثلي وسائل الإعلام إلى المقر.

باب الطعون مفتوح ليوم واحد

ووفق الجدول الزمني المعلن، تستقبل منصة الانتخابات الإلكترونية اليوم الخميس فقط الطعون على إجراءات عقد الجمعية العمومية، قبل اعتماد النتيجة بشكل نهائي.