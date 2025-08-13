المؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري الإعلام والتعليم.. اليوم

الأولىالمؤتمر الصحفي الحكومي يستضيف وزيري الإعلام والتعليم.. اليوم صحيفة البلادaccess_time19 / صفر / 1447 هـ 13 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (الرياض) يستضيف المؤتمر الصحفي الحكومي اليوم (الأربعاء) وزير التعليم يوسف بن عبد الله البنيان؛ للحديث عن أبرز مستجدات العام الدراسي 1447هـ، ورحلة التحوُّل والتطوير في منظومة التعليم، وتمكين المدرسة، وتهيئة بيئة تعليمية مرنة ومعززة للقيم مع بداية العام الدراسي الجديد، ومستجدات تطوير التجربة الرقمية في التعليم، وتحسين الخدمة المقدمة للمستفيدين ومنسوبي التعليم، وسيجيب البنيان عن أسئلة الحضور والإعلاميين. كما يستضيف المؤتمر وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري؛ للحديث عن أبرز مستجدات المملكة وإنجازاتها. ويبث المؤتمر مباشرة عبر قنوات التلفزيون السعودية، ومنصة شاهد، ومنصات التواصل الاجتماعي لوزارة الإعلام.