الغامدي رئيسًا للأهلي للمرة الثانية على التوالي

البلاد (جدة)

انتخب الدكتور خالد الغامدي أمس، رئيسًا لمجلس إدارة مؤسسة النادي الأهلي غير الربحية، بعد تزكيته من الجمعية العمومية، ليستمر لولاية جديدة؛ من أجل استكمال سلسلة الإنجازات الكبرى، التي بلغت ذروتها على منصة تتويج دوري أبطال آسيا للنخبة.

وحافظ خالد الغامدي على مقعده رئيسًا لمؤسسة النادي الأهلي غير الربحية بعد الفوز بالتزكية، وذلك على هامش الجمعية العمومية الذي عُقدت أمس «عن بُعد»، فيما تم انتخاب عبدالإله بن ناصر حسين الحرورة لمنصب نائب الرئيس.

وحسمت قائمة خالد الغامدي سباق الانتخابات بالتزكية دون معاناة تذكر، وقد ضمت؛ عبدالإله الحرورة، نائب الرئيس، وخالد الهندي، وصلاح بارباع، ومحمد المقاطي، وعبدالإله مايت، ورامي اللنجاوي، في مقاعد العضوية.

علمًا بأن آلية الطعون ضد إجراءات عقد الجمعية العمومية، ستبدأ من يوم 14 أغسطس ولمدة يوم واحد فقط من خلال رابط المنصة الانتخابية.