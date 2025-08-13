الدفاع المدني: حالة مطرية بعدة مناطق حتى السبت

البلاد (مكة المكرمة)

كشف الدفاع المدني عن استمرار هطول الأمطار الرعدية على عدد من مناطق المملكة حتى يوم السبت المقبل، متوقعًا أن تكون الأمطار متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مع تساقط البرد ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار. وأوضح أن الحالة تشمل منطقة مكة المكرمة (العاصمة المقدسة، والطائف، وميسان، وأضم، والعرضيات، والجموم، وبحرة، والمويه، وتربة، والخرمة، ورنية، والليث، والقنفذة، والكامل)، ومنطقة جازان، ومنطقة عسير، ومنطقة الباحة. ودعا الدفاع المدني الجميع إلى أخذ الحيطة والحذر، والابتعاد عن أماكن تجمع السيول والأودية، وعدم السباحة فيها، مع ضرورة الالتزام بتعليمات السلامة الصادرة عبر وسائل الإعلام المختلفة، ومنصات التواصل الاجتماعي، والبقاء في أماكن آمنة. من جانبه، أوضح المركز الوطني للأرصاد، أن مناطق الأمطار؛ تتضمن أجزاء من جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، فيما تكون الأمطار خفيفة إلى متوسطة على أجزاء من مناطق المدينة المنورة وتبوك والجوف والحدود الشمالية، وكذلك على أجزاء من منطقة نجران.