“الجماني” بالشعار الجديد يتأهب لكأس المصيف.. و”عادات” و”نوافع” الأبرز في كأسي جامعة أم القرى ومهرجان الورد الطائفي

محمد الجليحي (الطائف)

يُنظِّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية بالطائف، الأسبوع الرابع من موسم سباقات الطائف، يومَيالجمعة والسبت الموافق 15 و16 أغسطس 2025، وذلكضمن الحفلين السابع والثامن، بمجموع عشرة أشواط فيكل حفل، تتفاوت فيها الدرجات والتصنيفات والأعمار، للخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة.

ويشهد السباق هذا الأسبوع أشواطًا قوية وأسماءً مميزة منالجياد المشاركة، حيث ينطلق أول أشواط الجمعة في تمامالساعة الرابعة عصرًا، وقد خُصِّص للأفراس المبتدئة من الخيل العربية على مسافة 1600 متر. وفي الشوط الرابع، جرى تخصيص المنافسة للخيل الرابحة والمبتدئة (0-2) لأمهار السنتين، حيث تنتظر الجماهير مواجهة مرتقبة بين المهر “عباد” المنتقل حديثًا إلى الإسطبل الأحمر للأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، بإشراف المدرب غيث الغيث وقيادة الخيال أليكسس مورينو، والمهر “كنزي” بالشعار الأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، تحت إشراف المدرب أحمد محمود وبقيادة الخيال كاميلو أوسبينا.

أما الشوط التاسع، فقد جرى تخصيصه لكأس جامعة أمالقرى للأفراس، على مسافة 1600 متر، بجائزة قدرها150 ألف ريال، حيث تتصدر الترشيحات الفرس “عادات” صاحبة الـ12 انتصارًا، بينها 8 انتصارات متتالية، بالشعارالأبيض لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز، بإشراف أحمد محمود وقيادة الخيال عبدالله الفيروز، إلى جانب الفرس”المُسلهمه” القادمة من انتصار في مشاركتها الأخيرة،بشعار إسطبل الأصايل، تحت إشراف عبدالعزيز الموسى وبقيادة الخيال أليكسس مورينو.

ويُختتم الحفل بكأس مهرجان الورد الطائفي للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات لأعمار الثلاث سنوات، على مسافة2000 متر، بجائزة قدرها 150 ألف ريال، حيث تتجه الترشيحات إلى الفرس “نوافع” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز،بإشراف بدر سعود رزيق وقيادة الخيال كاميلو أوسبينا، مع منافسة متوقعة من الجواد “يختصر” للمالك سعد علي بنبدن، بإشراف بدن السبيعي وقيادة الخيال فهد الفريدي.

وفي حفل السبت، تتنافس الجياد في عدة أشواط قوية، منأبرزها كأس المصيف للإنتاج المحلي مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر، بجائزة قدرها 150 ألف ريال، ويبرز فيه الجواد “الجماني” المنتقل حديثاً بشعار الأمير سعود بنسلمان بن عبدالعزيز، تحت إشراف المدرب غيث الغيث وقيادة الخيال عادل الفريدي