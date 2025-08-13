الأردن يوقف عناصر مرتبطة بجماعة الإخوان

البلاد (عمّان)

أوقفت الأجهزة الأمنية الأردنية، عدداً من الأشخاص في مدينة إربد شمالي البلاد، وذلك بعد ضبطهم في اجتماع منسق داخل منزل خاص، تناول موضوعات تتعلق بجماعة الإخوان المسلمين، التي أعلنت السلطات الأردنية حظر أنشطتها رسميًا هذا العام.

وذكر مصدر مطلع لوكالة الأنباء الأردنية”بترا” أن الاجتماع جرى تنظيمه تحت متابعة الأجهزة الأمنية، ويعتبر مخالفاً للقانون، حيث تم إحالة الموقوفين إلى القضاء؛ لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم.

وأفاد المصدر بأن الأجهزة الأمنية رصدت منذ صدور قرار الحظر محاولات للتحايل على القانون عبر عقد لقاءات سرية داخل منازل كوادر الجماعة، تحت غطاء “مناسبات اجتماعية”؛ بهدف التنسيق وإدارة أنشطة محظورة.

وكانت السلطات الأردنية قد أصدرت في عام 2025 حظراً شاملاً لأنشطة جماعة الإخوان المسلمين، واعتبرتها “جمعية غير مشروعة”، مع مصادرة ممتلكاتها، استنادًا إلى تحقيقات كشفت عن تورط بعض عناصرها في مخططات تهدد الأمن الوطني.

بالإضافة إلى ذلك، أطلقت وزارة التنمية الاجتماعية الأردنية في مايو الماضي إجراءات من خلال لجنة مختصة لملاحقة الأموال والممتلكات التابعة للجماعة، عقب انتهاء مهلة الإفصاح التي حددتها منتصف يونيو.

تأتي هذه الخطوات ضمن جهود الأردن المستمرة؛ للحفاظ على الأمن والاستقرار، ومنع أي نشاطات أو تجمعات مخالفة للقوانين الوطنية.