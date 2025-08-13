استخراج هاتف محمول من معدة مريض

البلاد (جدة)

نجح فريق طبي بمستشفى الغردقة العام، شرقي مصر، في إنقاذ حياة مريض وصل إلى قسم الاستقبال والطوارئ، وهو يعاني من إعياء شديد، وقيء مستمر، وآلام حادة بالبطن، ما استدعى تدخلاً عاجلًا. وأظهرت الفحوصات الطبية والأشعة المقطعية وجود جسم غريب؛ يسد فتحة البواب بالمعدة، ليتبين لاحقًا أنه هاتف محمول صغير الحجم، كان يهدد حياة المريض. وعلى الفور، أجرى الفريق الطبي جراحة دقيقة لاستخراج الهاتف بنجاح ودون مضاعفات، حيث استعاد المريض وعيه في قسم الإفاقة، وتأكدت استقرار حالته الصحية، مع بقائه تحت الملاحظة الطبية لعدة أيام للاطمئنان على سلامته.