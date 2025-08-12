HMG Play Park.. جناح ألعاب يتحول إلى مغامرات حية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر (الرياض)

في قلب بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض وضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، يتألق جناح HMG Play Park كمنصة مبهرة تجمع بين نبض الحماس وأحدث تقنيات الترفيه، ليقدّم للزوار تجربة تتجاوز حدود المشاهدة التقليدية, إذ يجد الحضور أنفسهم غارقين في عالم حيّ يفيض بالحركة والإثارة، حيث تمتزج قوة التكنولوجيا بروح المغامرة في صيغة تفاعلية تشعل الحواس وتطلق العنان للخيال.

ويقدّم الجناح تجربة تفاعلية مبتكرة ترتكز على مفهوم الألعاب النشطة (Active Gaming)، حيث يندمج الإبداع الرقمي مع النشاط الحركي في بيئة تحفّز على المشاركة المباشرة وتوسّع آفاق المتعة, مستقطبًا جميع الفئات، من عشاق الواقع الافتراضي ومحبي التحديات البدنية، إلى العائلات الباحثة عن لحظات جماعية ممتعة، وصولًا إلى اللاعبين الطامحين لخوض تجربة تقنية متكاملة تجمع العقل والحركة.