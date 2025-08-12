HMG Play Park.. جناح ألعاب يتحول إلى مغامرات حية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

هاني البشر (الرياض)
في قلب بوليفارد سيتي بالعاصمة الرياض وضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، يتألق جناح HMG Play Park كمنصة مبهرة تجمع بين نبض الحماس وأحدث تقنيات الترفيه، ليقدّم للزوار تجربة تتجاوز حدود المشاهدة التقليدية, إذ يجد الحضور أنفسهم غارقين في عالم حيّ يفيض بالحركة والإثارة، حيث تمتزج قوة التكنولوجيا بروح المغامرة في صيغة تفاعلية تشعل الحواس وتطلق العنان للخيال.
ويقدّم الجناح تجربة تفاعلية مبتكرة ترتكز على مفهوم الألعاب النشطة (Active Gaming)، حيث يندمج الإبداع الرقمي مع النشاط الحركي في بيئة تحفّز على المشاركة المباشرة وتوسّع آفاق المتعة, مستقطبًا جميع الفئات، من عشاق الواقع الافتراضي ومحبي التحديات البدنية، إلى العائلات الباحثة عن لحظات جماعية ممتعة، وصولًا إلى اللاعبين الطامحين لخوض تجربة تقنية متكاملة تجمع العقل والحركة.
وتتألق أركان الجناح بتجارب نوعية، أبرزها تجربة الواقع الافتراضي (EVA)، التي توظف الذكاء الاصطناعي لتشكيل مسار القصة وفق اختيارات الزائر، والألعاب الإيقاعية CycloBEAT 3.0 وRun Beat التي تمزج بين الإيقاع والمجهود البدني لتعزيز الطاقة التفاعلية، إلى جانب متاهة Maze Challenge التي تختبر سرعة البديهة والقدرة على حل الألغاز في أجواء مليئة بالتحدي, كما يضم الجناح ساحة Valo Arena التي تقدم تفاعلًا جسديًا كاملًا في بيئة تكنولوجية آمنة، وجدار تسلق بتقنية الواقع المعزز، إضافة إلى ترامبولين تفاعلي يمنح تجربة بصرية وحركية فريدة.
ويحتفي الجناح كذلك بمشروع القدية، الحاضنة المستقبلية الكبرى للترفيه والألعاب الإلكترونية في المملكة، عبر مواد ترويجية تعرّف الزوار برؤية المشروع ودوره كراعٍ رسمي للفعالية، مما يعزز ارتباط التجربة برسائل إستراتيجية تدعم صناعة الترفيه الوطنية.
ولزيادة الحماس، نظم الجناح فعاليات خاصة مثل تحديات Play Park Raid، التي خاض فيها المشاركون منافسات حركية مكثفة وسط أجواء مبهرة وموسيقى تحفيزية، مع فرص للفوز بجوائز قيّمة، لتتحول التجربة إلى سباق مشحون بالطاقة والمتعة.