منظمة التعاون الإسلامي تُدين اغتيال صحفيين في غزة وتطالب بتحقيق دولي ومحاسبة الجناة

البلاد (جدة)
أعربت منظمة التعاون الإسلامي عن إدانتها الشديدة لجريمة اغتيال الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع، وعدد من الإعلاميين الآخرين، جرّاء استهداف خيمة للصحفيين في مدينة غزة يوم الأحد الماضي، مؤكدة أن هذا الاعتداء يُعدُّ انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، وخرقًا فاضحًا لحرية العمل الصحفي.
وأكّدت المنظمة في بيانها, أن الجريمة تأتي في سياق الانتهاكات الإسرائيلية الممنهجة ضد وسائل الإعلام والعاملين فيها في الأرض الفلسطينية المحتلة، مشيرةً إلى أن عدد الصحفيين الذين استُشهدوا منذ السابع من أكتوبر 2023 بلغ 242 صحفيًا، في إطار مساعٍ لطمس الحقيقة ومنع نقلها إلى المجتمع الدولي.
وحمّلت المنظمة إسرائيل، بصفتها قوة احتلال المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، مطالبة بفتح تحقيق دولي ومحاسبة الجناة، مشددةً على ضرورة تدخل المؤسسات الدولية المعنية لاتخاذ إجراءات عاجلة تضمن وقف الاستهداف المتعمد للصحفيين والإعلاميين، وتوفير الحماية لهم بموجب القانون الدولي الإنساني والاتفاقيات ذات الصلة.