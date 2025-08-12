ردت على 1200 استفسار من القطاع الخاص «الهيئة»: رصد 7489 إنذاراً وبلاغاً حول سلامة الغذاء

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة العامة للغذاء والدواء عن رصد 7489 إنذاراً وبلاغاً محلياً ودولياً متعلقاً بسلامة الغذاء خلال عام 2024، مؤكدةً اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها.

الهيئة ذكرت في تقرير حديث، أنها رصدت وتابعت 1484 بلاغاً للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية (woah)، وتابعت 463 بلاغاً على نظام”تيقظ الغذائي” مع التقصي والتحقيق في البلاغات ذات الصلة.

وأشارت إلى إعدادها 10 قرارات بفرض الحظر، و10 قرارات برفع الحظر عن المنتجات الغذائية المستوردة؛ بهدف ضمان سلامة الغذاء وحماية صحة المستهلك مع الالتزام بالاتفاقيات الدولية.

وبيّنت الهيئة في سياق تقريرها أنها ردت على 1200 استفسار من القطاع الخاص يتعلق بالغذاء والأعلاف والمبيدات، وأعدت 263 رأياً علمياً مبنياً على أُسس تقييم مخاطر الغذاء، إضافةً لإعداد 22 إخطاراً صحياً (اعتيادياً، وطارئاً) عبر مركز التدابير الصحية والصحة النباتية (SPS).

ولفتت الهيئة إلى إعداد ومراجعة 10 محاضرات للاشتراطات الصحية والفنية والشهادات الصحية؛ الواجب توفرها في إرساليات المنتجات الغذائية ذات الأصل الحيواني من الدول والمناطق الموبوءة، وتقييم 11 منتجاً غذائياً لغرض التسجيل، إضافةً لدراسة 261 مبيداً زراعياً بالتنسيق مع وزارة البيئة والمياه، ضِمن لجنة تسجيل المبيدات.