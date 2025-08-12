رابطة الدوري السعودي تعلن جدول أول 6 جولات من البطولة

البلاد (جدة)

كشفت إدارة المسابقات في رابطة الدوري السعودي للمحترفين عن جدول مباريات دوري روشن السعودي للموسم الرياضي 2025-2026، الذي سينطلق الخميس الموافق 28 أغسطس 2025.

وتم بناء جدول موسم 2025/ 2026 وسط روزنامة سنوية تجمع ما بين المنافسات المحلية والدولية وأيام التوقف، والتي تستهلك 115 يومًا من الموسم الكروي، مقابل 179 يومًا متاحة لإقامة مباريات الدوري، وتم توزيع المواجهات، التي يبلغ عددها 306 مباريات ضمن 34 جولة، على هذه الأيام المتاحة، مع ضمان تطبيق المعايير المختلفة المعتمدة لجدولة الدوري.

وقامت الرابطة بجدولة مباريات البطولة وفق معايير واضحة تهدف إلى تعزيز عدالة المنافسة بين الأندية، مع ضمان التوزيع العادل لفترات الراحة بين المباريات، وتشمل هذه المعايير عددًا من الضوابط أبرزها: ألا يخوض أي فريق أكثر من مباراتين متتاليتين على أرضه أو خارجها، وتوزيع المباريات بحيث يلعب كل فريق 9 مباريات على أرضه و8 خارجه في أحد الدوريين، أو بالعكس، كما تنص المعايير على أن الفريق الذي يبدأ موسمه بمباراة على أرضه، يختتمه بمباراة خارج أرضه (والعكس صحيح)، بالإضافة إلى ذلك، تم اعتماد حد أدنى لفترة الراحة بين المباريات لا تقل عن يومين، لضمان التوازن البدني والفني بين الفرق.

كما راعت الرابطة روزنامة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) والروزنامات القارية والإقليمية والمحلية؛ تفاديًا لأي تعارض في المواعيد، مع الأخذ بعين الاعتبار الراحة التي يجب أن تُمنح للأندية المشاركة بحدها الأدنى وفق لائحة المسابقة، كما راعت مواعيد الزراعة الشتوية والصيانة الدورية والتجديدات للملاعب المعتمدة.