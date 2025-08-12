خالد العيسى يعود لسباق انتخابات الأهلي

البلاد (جدة)

عاد خالد العيسى لسباق رئاسة الأهلي في انتخابات النادي بعد قبول طعنه المقدم ضد الثنائي المرشح للمنصب، أحمد جنة، وأحمد الحصيني.

وكان خالد العيسى الذي ترأس مجلس إدارة مؤسسة الأهلي غير الربحية منذ عام 2023 قد استبعد في وقت سابق من الترشح على رئاسة النادي؛ إثر إسقاط قائمته لعدم تضمنها التخصصات المطلوبة.

وأصبح خالد العيسى قريبًا من الفوز بمنصب رئيس الأهلي والاستمرار في قيادته للنادي بالتزكية بعد قبول طعنه واستبعاد الثنائي جنة والحصيني.

الجدير بالذكر، أن فترة رئاسة خالد العيسى للنادي الأهلي قد شهدت إنجازًا تاريخيًّا بتتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2025، للمرة الأولى في تاريخه.