بدء إصدار رخصة مياه غير صالحة للشرب

البلاد (الرياض)

كشفت الهيئة السعودية للمياه عن بدء إصدار رخصة إنتاج المياه غير الصالحة للشرب، من خلال خدمات المياه غير الشبكية، ضمن جهودها المستمرة لتنظيم أنشطة قطاع المياه في المملكة، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين.

وتهدف هذه الخطوة إلى تنظيم مزاولة نشاط إنتاج المياه، وتمكين المستفيدين من التحقق من موثوقية الخدمة المقدمة لهم عبر المرخصين، وتوفير تغطية تنظيمية شاملة لهذا النشاط، إضافة إلى رفع جودة الخدمات المقدمة، وتعزيز كفاءة المعايير التشغيلية لمقدمي الخدمة.

وتُتيح الرخصة للمتقدمين مزاولة نشاط إنتاج المياه غير الصالحة للشرب، بعد استيفاء جميع المتطلبات الفنية والتنظيمية التي حددتها الهيئة، بما يضمن الالتزام بالضوابط والمعايير المعتمدة.

وأكّدت الهيئة التزامها بمواصلة تطوير الإطار التنظيمي لأنشطة خدمات المياه، والعمل على تمكين مقدمي الخدمات والمستفيدين من خلال بيئة تنظيمية متقدمة، تدعم الكفاءة التشغيلية وتضمن استدامة الخدمات.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على الرخصة التقديم عبر المنصة الإلكترونية من خلال الرابط التالي: https://www.swa.gov.sa/ar/services/request-non-potable-water-license، ولمزيد من المعلومات والتفاصيل، يمكن التواصل مع مركز خدمة المستفيدين على رقم 19913 أو من خلال موقع الهيئة السعودية للمياه: www.swa.gov.sa.