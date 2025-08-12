الكشف عن مواعيد مباريات دور الـ32 لكأس خادم الحرمين الشريفين

هاني البشر (الرياض)
أعلنت لجنة المسابقات باتحاد كرة القدم مواعيد مباريات الدور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، التي تنطلق يوم 31 أغسطس الجاري، بمواجهة تجمع الأهلي والعربي.
وشهدت القرعة توزيع الأندية على مستويين، بناءً على نتائج الموسم الماضي، حيث ضم المستوى الأول فرق دوري روشن وأفضل الأندية من حيث الأداء، فيما ضم المستوى الثاني بقية الفرق المتأهلة من الدرجات الأدنى.
مواعيد مباريات كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026.
وجاءت مواعيد مباريات دور الـ32 لبطولة كأس خادم الحرمين الشريفين كالتالي:
-
العربي × الأهلي
-
الفيصلي × التعاون
-
العروبة × القادسية
-
البكيرية × الخلود
-
الجبلين × الفتح
-
جدة × النصر
-
الحزم × نيوم
-
الجبيل × الرياض
-
الطائي × الخليج
-
الرائد × الأخدود
-
أبها × الشباب
-
الباطن × الاتفاق
-
العدالة × الهلال
-
الوحدة × الاتحاد
-
النجمة × ضمك
-
الزلفي × الفيحاء.