السعودية ترحب بالإجماع الدولي على حل الدولتين.. أستراليا تعلن نيتها الاعتراف بدولة فلسطين

البلاد (كانبيرا ، الرياض)

أعلن رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، أن بلاده تعتزم الاعتراف بدولة فلسطين خلال اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة المزمع عقده في سبتمبر المقبل، في خطوة تأتي ضمن موجة دولية متنامية للاعتراف بالدولة الفلسطينية، فيما أعربت السعودية عن ترحيبها بهذا الإعلان، وإعلان نيوزيلندا دراستها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، مشيدة بالإجماع الدولي الداعم لمسار تنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967م وعاصمتها القدس الشرقية.

وأكدت المملكة في بيان لوزارة الخارجية أمس (الاثنين)، أن المرحلة الحالية تحتم على محبي السلام الاعتراف بالدولة الفلسطينية، ودعم جهود وقف الحرب التي طال أمدها، خاصةً في ظل استمرار الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وقال أنتوني ألبانيزي في مؤتمر صحفي بالعاصمة كانبيرا:” إن حل الدولتين هو الأمل الأفضل لكسر دوامة العنف في الشرق الأوسط وإنهاء النزاع والمعاناة في غزة”، مشددًا على أن السلام الحقيقي لا يمكن تحقيقه إلا بإقامة دولتين مستقلتين لإسرائيل وفلسطين.

وأشار إلى أن أستراليا ستعمل مع المجتمع الدولي على تحويل حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته إلى واقع ملموس، موضحًا أنه تلقى ضمانات من السلطة الفلسطينية بأن حركة حماس لن يكون لها دور في أي دولة فلسطينية مستقبلية.

وأثنى ألبانيزي على”الفرصة التاريخية التي يجب استثمارها عبر العمل المشترك مع الأسرة الدولية لتحقيق السلام”.

هذا الإعلان جاء في ظل خطوات مماثلة أعلنت عنها فرنسا وبريطانيا وكندا، حيث تعتزم هذه الدول أيضًا الاعتراف بفلسطين في وقت قريب، مما يعكس ضغطًا دوليًا متزايدًا على إسرائيل وسط استمرار الحرب في غزة التي أدت إلى أزمة إنسانية خطيرة.