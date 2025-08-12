اقترح تحالفاً دولياً لتثبيت الاستقرار.. ماكرون يحذر من كارثة إنسانية

البلاد (باريس)

حذر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس (الاثنين)، من أن خطة إسرائيل لاحتلال قطاع غزة تمثل “كارثة إنسانية غير مسبوقة” على المستوى الإنساني والأمني.

وقال ماكرون: إن هذه الإستراتيجية الإسرائيلية ستكون لها تبعات كارثية على المدنيين في غزة، وستؤدي إلى وقوع أولى الضحايا من بين الرهائن الإسرائيليين، مشدداً على أن استمرار الحرب لن يؤدي إلا إلى تعميق المعاناة، وتعقيد فرص السلام في المنطقة.

ودعا الرئيس الفرنسي الحكومة الإسرائيلية إلى وقف الحرب فوراً عبر إعلان وقف دائم لإطلاق النار، معتبراً أن الوقت قد حان لاتخاذ إجراءات عاجلة تمنع المزيد من الخسائر البشرية وتفتح الطريق أمام حلول سياسية شاملة.

وفي خطوة لافتة، اقترح ماكرون تشكيل تحالف دولي بتفويض من الأمم المتحدة، يضم قوى إقليمية ودولية، بهدف مواجهة الإرهاب والعمل على تحقيق الاستقرار والأمن في قطاع غزة، والتخفيف من الأزمة الإنسانية المتفاقمة.

وأشار إلى ضرورة تعاون المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات هذه الأزمة التي تهدد حياة المدنيين، خاصة الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية ونقص الرعاية الصحية، كما حذرت منظمة الصحة العالمية في وقت سابق من تصاعد المخاطر على الفئات الأكثر ضعفاً في القطاع.

وتأتي تصريحات ماكرون في ظل استعدادات الجيش الإسرائيلي لبدء خطة عسكرية تهدف إلى احتلال كامل قطاع غزة، الذي يسيطر على نحو 75 % منه حالياً، بعد دمار واسع خلفه النزاع.