استمع إلى مرئيات المواطنين حول الخدمات والفرص.. وزير البيئة يطلع على مشروع معالجة المياه في تبوك

تفقد وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي أمس، مشاريع المنظومة في منطقة تبوك، بحضور وكلاء ومسؤولي وقيادات الوزارة والقطاعات التابعة، واطّلع ميدانيًا على سير العمل، والخدمات التي تقدمها الوزارة للمستفيدين في مجالات البيئة والمياه والزراعة.

وعقد لقاءً بقيادات المنظومة في المنطقة، مطلعًا خلاله على عروضٍ مرئية حول سير الأعمال، والتقدم المحرز في الخدمات التي تقدمها لسكان المنطقة، واستعرض الخطط المستقبلية، والمبادرات والفرص التي من شأنها تعزيز الأثر الاقتصادي للقطاعات المنظومة، ورفع كفاءته التشغيلية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

ووقف الوزير الفضلي- ميدانيًا- على مشروع محطة معالجة المياه –(2)، التي تعمل بسعة تصميمية تبلغ (90) ألف م³ يوميًا، وتصل عند الذروة إلى (135) ألف م³، وذلك لرفع الأثر البيئي، والاستفادة من المياه المعالجة في الصناعة والري، كما تابع سير العمل في محطة الضخ والخزن– (1)، لتلبية احتياجات السكان من المياه، وتوزيعها للمستهلكين في مختلف مناطق تبوك، وتفقد مشروع استكمال شبكات المياه، وسجل زيارة للبيوت المحمية التابعة لشركة توبيان الغذائية الرائدة في تطوير أنظمة غذائية مستقبلية، من خلال مشاريع زراعية متقدمة ومستدامة، مثل البيوت الزراعية المحمية، واستخدام التقنيات المبتكرة، بما في ذلك الذكاء الاصطناعي، للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي في المملكة.

وفي ختام الزيارة، التقى المهندس الفضلي بالمواطنين والمزارعين والمستثمرين في مركز احتفالات ومؤتمرات أمانة منطقة تبوك، واستمع إلى مرئياتهم واستفساراتهم حول الخدمات والفرص التي تقدمها الوزارة، مؤكدًا حرص القيادة الرشيدة-أيدها الله- على دعم المشاريع التنموية التي تقدم الخدمات للمواطنين والمقيمين في مجالات المنظومة، داعيًا جميع منسوبي ومنسوبات المنظومة على بذل المزيد من الجهود دعمًا لإستراتيجيات الوزارة الرامية إلى تحقيق المستهدفات الوطنية.