3 أبطال جدد وإنجازات تاريخية مع ختام الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025



وشهد الأسبوع الخامس تتويج ثلاثة أبطال جدد في نهائيات دراماتيكيةأضافت فصولاً جديدة إلى قصة البطولة، التي تعكس التنافس الشديد والاحترافية العالية بين نخبة الأندية واللاعبين من مختلف أنحاء العالم. ونجح فريق Team Liquid في كتابة التاريخ كأول نادٍ يحصد ثلاثة ألقاب في نسخة واحدة من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، بعدما توّج بلقب EA Sports FC 25، مؤكداً بذلك حضوره القوي في نسخة هذا العام من الحدث العالمي.

Team Secret يحصد أول ألقابه في Tom Clancy’s Rainbow Six Siege X في منافسة أوروبية محتدمة، أثبت فريق Team Secret جدارته وتفوقه ليتوّج بلقب بطولة Tom Clancy’s Rainbow Six Siege، محققاً فوزاً ساحقاً في النهائي على G2 Esports بنتيجة 3-0. ولم يكن هذا الانتصار مجرد فوز عابر، بل هو قصة صعود مميزة لفريق دخل المنافسة كثالث التصنيف القاري، ونجح في استغلال الفرصة الذهبية بعد خروج أحد أبرز المرشحين فريق Team Falcons مبكراً، ليحفر اسمه كبطل للمرة الأولى في تاريخهضمن اللعبة الشهيرة.

Twisted Minds وفوز تاريخي في Call of Duty: Warzone

في ختام استثنائي لبطولة Call of Duty: Warzone، استطاع فريق Twisted Minds السعودي أن يسطّر إنجازاً رائعاً ويتوّج باللقب الأول في تاريخه في كأس العالم للرياضات الإلكترونية. ولم يكن الفوز سهلًا، فقد جاء بعد منافسات شديدة امتدت حتى المباراة العاشرة، ليحسمها الفريق بفارق ضئيل أمام منافسه فريق Virtus.pro. ويؤكد هذا الإنجاز اللافت على أن خبرة لاعبي الفريق، قد تجمعت لتشكل قوة جماعية لا تُقهر في هذه البطولة.



ManuBachoore بطل العالم للمرة الثانية في EA SPORTS FC 25

في بطولة فريدة من نوعها، نجح النجم الهولندي مانويل باشوري “ManuBachoore” والمنتمي لفريق Team Liquid، في خطف لقب بطولة EA SPORTS FC 25 للمرة الثانية في مسيرته. وجاء هذا الانتصار بعد مباراة مثيرة أمام نظيره الفرنسي بريس ماسون “Brice” من فريق Team Vitality، حسمها الهولندي بنتيجة 5-3، ليضيف إنجازاً جديداً يعزز به سجل فريقه الحافل بثلاثة ألقاب في هذه النسخة من البطولة.

Team Liquid يتربع على القمة

اشتعلت المنافسة على صدارة بطولة الأندية، حيث عاد فريق Team Liquidبقوة ليتصدر الترتيب بعد حصده 4200 نقطة بفضل انتصاره الكبير في بطولة EA SPORTS FC 25. وجاء هذا الصعود على حساب فريق Team Falcons الذي واجه أسبوعاً صعباً، حيث اكتفى بـ 200 نقطة من ثلاث بطولات، ما قلص الفارق بينه وبين Team Vitality إلى 550 نقطة فقط.ومع بقاء عدة بطولات حاسمة، يبقى الصراع مفتوحاً على اللقب، ليس فقط بين هذه الفرق الثلاثة، بل أيضاً أمام فرق قوية أخرى مثل Virtus.ProوTwisted Minds التي تمتلك حظوظاً وافرة لتغيير مجرى البطولة وقلب الطاولة في الألعاب المتبقية.

ولم يقتصر الأسبوع على المنافسات الرسمية فحسب، بل شهد أيضاً أحداثاً جانبية مثيرة أشعلت حماس الجماهير. فقد تحولت صالة stc Arena إلى مسرح لمواجهة استثنائية بين أسطورتي كرة القدم رونالدو وكاكا، في تحدٍ ودي بلعبة EA Sport FC 25، حيث التقى إرث المستطيل الأخضر بعالم الرياضات الإلكترونية في أجواء لا تُنسى.