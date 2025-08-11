كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| الهولندي ManuBachoore يحرز لقب EA SportFC 25

هاني البشر (الرياض)
تفوق الهولندي مانويل باشوري “ManuBachoore”، على الفرنسي بريس ماسون “Brice” في المباراة النهائية بنتيجة 5-3 ليحرز بذلك لقب بطولة EA Sport FC 25 على مسرح صالة stc Arena ضمن منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، أكبر حدث في قطاع الألعاب والرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.
وبالإضافة إلى درع البطولة، حصل “ManuBachoore” على 250,000 دولار، وهي أكبر حصة من مجموع الجوائز المالية المخصصة للبطولة والذي يتجاوز مليون دولار، كما أضاف 1000 نقطة مهمة لرصيد فريقه Team Liquid حيث عززت من صدارتهم لترتيب بطولة الأندية في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، مع اقتراب المراحل الأخيرة للمنافسات. وفي الجانب الآخر، حصل “Brice” على مبلغ 150,000 دولار، مضيفاً 750 نقطة لفريقه Team Vitality.
وحلّ الهولندي Levi de Weerd اللاعب الآخر في فريق Team Liquid في المركز الثالث بعد تغلبه على نظيره البرازيلي GuiBarros لاعب فريق RBLZ Gaming بنتيجة 4-1 في مباراة تحديد المركز الثالث.
وقال ManuBachoore الذي نجح في الفوز بلقب بطولة العالم للمرة الثانية في مسيرته: “الفوز بلقبين في بطولة العالم هو أمر يتجاوز ما كنت أحلم به وآمله في مسيرتي، وبكل صراحة، توقعت بأن تحقيق ذلك هو أمر مستحيل، ولكني قمت بذلك ولا يمكنني أن أصدق هذه اللحظة فهي أشبه بالحلم، وأنا سعيد جداً بأنه أصبح واقعاً”.
ومع نهاية منافسات لعبة EA Sports FC 25، اختتمت بطولات الأسبوع الخامس من كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، البطولة التي تتميز بنظام فريد يقوم على تجميع النقاط عبر الألعاب (Cross Gaming)، حيث تتنافس أفضل الأندية والفرق في العالم عبر مجموعة من أشهر الألعاب للفوز بأعلى إجمالي جوائز في تاريخ الرياضات الإلكترونية، والذي يصل إلى أكثر من 70 مليون دولار.
ويختتم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة (NGSC2025) أحداث كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، حيث يعُد الحدث الرئيسي لمؤسسة كأس العالم للرياضات الإلكترونية، ويعتبر منصة حيوية تجمع كبار المسؤولين التنفيذيين وقادة الرياضات التقليدية، والرياضات الإلكترونية، والألعاب، والترفيه، والتكنولوجيا، والأعمال تحت سقف واحد. وصُمم مؤتمر الرياضة العالمية الجديدة ليكون المنتدى العالمي الرائد الذي تلتقي فيه الألعاب والرياضات الإلكترونية والرياضة والترفيه في الرياض، وهو ملتقى صانعي القرار، ويركز على المستقبل، ويكرس جهوده للتعاون الإستراتيجي الهادف.