في منافسات بطولة الماسترز للسنوكر.. أرقام استثنائية وإشادات عالمية بتنظيم المملكة

البلاد (جدة)

تواصلت منافسات بطولة الماسترز للسنوكر 2025، التي تستضيفها المملكة للمرة الثانية في جدة خلال الفترة من (8-16) أغسطس الحالي، وسط أجواء تنافسية عالية في جولة الدور التمهيدي من الحدث والذي سجل عددًا من الأرقام الجديدة، بتواجد (144) لاعبًا من مختلف دول العالم ومواجهات يحسم فيها التأهل للدور المقبل.

رقم عالمي للتايلندي ثيبشايا

شهد الحدث، تحقيق اللاعب التايلندي ثيبشايا لخامس كسر مثالي في مسيرته برقم بلغ (147) نقطة، ليصبح بذلك اللاعب الخامس عشر في تاريخ السنوكر الذي يحقق هذا الإنجاز، وينال مكافآة مالية قدرها 50 ألف جنيه إسترليني، وينتقل لمواجهة البريطاني جاك جونز في اليوم الرابع من منافسات البطولة.

وعن هذا الرقم، تحدث ثيبشايا بقوله: “بداية أشكر المملكة على تنظيم هذا الحدث في هذه المنطقة الساحلية الرائعة، وأشيد كذلك بجهود القائمين على تنظيمه، وأعتقد أن هذه البطولة ستكون من أفضل بطولات العالم مستقبلًا من خلال مايبذل من جهود.”

وتابع: “سعيد جدًا بتحقيقي لهذا الرقم الصعب، وأنا فخور بما قدمته، وسيعد هذا دافعًا لي لبذل المزيد من الجهود والاستمرار في هذه المنافسات حتى النهاية.”

بعمر الـ(14) عامًا.. نافس البولندي ميشال

الأرقام الاستثنائية واصلت الحضور القوي في البطولة، من خلال مشاركة متميزة للبولندي ميشال سزوباسزك والبالغ من العمر (14) عامًا فقط، حيث قدم اللاعب الناشئ أداءً متميزًا قبل أن يغادر المنافسات وسط احترام وتقدير من قبل الاعبين الكبار المشاركين في البطولة.

من جانبه، وصف ميشال هذه البطولة بالأفضل في مسيرته من حيث التنظيم، وقال:”عشت أيامًا رائعة في السعودية، فالشعب ودود للغاية والأماكن التي زرتها متميزة، والجميع يرحب بنا هنا.”

وتابع: “بدأت ممارسة السنوكر منذ أن كان عمري سبع سنوات، حيث تعلمت اللعبة من والدي الذي كان لاعبًا سابقًا ثم مدربًا وحكمًا.. سأبذل قصارى جهدي في المستقبل لأكون أحد اللاعبين المتميزين فهو حلم بالنسبة لي.”

إشادات متواصلة بالتنظيم والاستضافة

عبّر عدد من اللاعبين المشاركين في الحدث عن إعجابهم بالتنظيم المثالي لهذه البطولة، سواء من تواجد منهم في النسخة الماضية من الحدث على أرض المملكة، أو ممن يتواجد لأول مرة حاليًا، حيث قال اللاعب الإنجليزي سام كرايج: “أتواجد هنا لأول مرة، وما يميز الحدث بأنه يقام في بلد جميل أثار إعجابي من كرم الضياقة وتميز المرافق الرياضية، وهو ما يمنح اللاعبين بيئة مثالية للعب وتقديم كل جهد ممكن بتركيز عالٍ.”

أما مواطنته اللاعبة ريان إيفانز فقد قالت: “هذه الصالة المتكاملة، تعكس الاستثمار الكبير الذي تقوم به السعودية في استضافة الأحداث الرياضية العالمية الكبرى ومنها بطولة الماسترز للسنوكر، استمتع بوقتي هنا وأتمنى أن أعود مجددًا للمشاركة في البطولات التي تستضيفها المملكة.”

ووصف بطل العرب في السنوكر المصري هشام شوقي البطولة بالمذهلة، وقال: “أشارك لأول مرة في حدث بهذا الحجم يضم عددًا كبيرًا من اللاعبين، وسط تنظيم رائع يؤكد الاحترافية العالية التي تتمتع بها المملكة في استضافة الأحداث الرياضية.”

وتدخل البطولة في المنافسات الحاسمة اليوم ضمن جولات المرحلة الأولى من البطولة، حيث ستستمر المواجهات القوية حتى يوم السبت المقبل الذي سيشهد إقامة المباراة النهائية من الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر، ضمن شراكة إستراتيجية مع شركة ماتشروم، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة، وذلك في صالة مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياصية.