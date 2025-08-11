فهد بن جلوي يترأس وفد المملكة المشارك في عمومية البارالمبي الآسيوي

هاني البشر ( الرياض )

يترأس صاحب السمو الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد، نائب رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، وفد المملكة المشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للجنة البارالمبية الآسيوية والمؤتمر المصاحب، غداً الثلاثاء، وعلى مدى أربعة أيام، في مدينة أستانا بجمهورية كازاخستان، بحضور سعادة الأستاذ عبدالعزيز بن أحمد باعشن الأمين العام الرئيس التنفيذي للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية.

وتشهد الاجتماعات مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وأبرزها، دورة الألعاب الاسيوية البارالمبية للشباب التي تستضيفها مدينة دبي الإماراتية ديسمبر المقبل، إضافة إلى استعراض تقارير اللجان والاتحادات القارية، وبحث سبل تطوير الحركة البارالمبية في القارة الآسيوية.