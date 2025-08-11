عبدالله ندا ينتزع برونزية الجوجيتسو في دورة الألعاب العالمية تشنغدو 2025

هاني البشر ( الرياض )

فاز لاعب فريق السعودية للجوجيتسو عبدالله ندا بالميدالية البرونزية في منافسات وزن 85 كجم، ضمن دورة الألعاب العالمية “تشنغدو 2025″، بعد تغلبه في مباراة تحديد المركز الثالث على الكوري الجنوبي سيونغ كيم بأفضلية النقاط، اليوم الاثنين.

وتوج رئيس الاتحاد السعودي للجوجيتسو أنس أورفلي اللاعبين الفائزين بالمراكز الثلاث الأولى لمنافسات وزن 85 كجم.



وأعرب ندا عن سعادته بهذا الإنجاز قائلاً: “الحصول على ميدالية عالمية باسم المملكة هو شعور يفوق الوصف. أهدي هذا الإنجاز لوطني وكل من دعمني في مشواري، وسأعود أكثر قوة بعد التعافي من الإصابة”.

ولن يشارك ندا في منافسات الوزن المفتوح المقررة غداً (الثلاثاء) بسبب الإصابة.

من جانب آخر، يصل لاعب فريق السعودية للترياثلون عبدالرحمن الغامدي صباح غد (الثلاثاء) إلى قرية اللاعبين في تشنغدو، استعداداً لخوض منافسات الترياثلون المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل.