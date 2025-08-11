انطلاق دورة صقل وترفيع حكام التايكوندو بجدة

محمد الجليحي (الرياض)

افتتح رئيس الاتحاد السعودي للتايكوندو أحمد الصبان، عصر اليوم ، دورة صقل وترفيع حكام وحكمات التايكوندو، التي ينظمها معهد إعداد القادة بالتعاون مع الاتحاد، في المدينة الرياضية بجامعة الملك عبد العزيز بجدة، بمشاركة (60) حكمًا وحكمة.

تهدف الدورة، التي يقدمها رئيس الحكام الحكم الدولي الكابتن مجاشع علوي شيخ أبو بكر وتستمر خمسة أيام، إلى تزويد الحكام بآخر مستجدات القانون، وصقل مهاراتهم، وترقية المستحقين منهم، استعدادًا للموسم الرياضي المقبل.

وأكد الصبان أن هذه الدورة تأتي في إطار حرص الاتحاد على تطوير الكوادر التحكيمية ورفع كفاءتهم الفنية، بما يواكب أحدث تعديلات القانون الدولي للتايكوندو، مشيرًا إلى أن الاستثمار في تطوير الحكم ينعكس إيجابًا على جودة المنافسات، ومشيدًا بتعاون معهد إعداد القادة ودعمه لبرامج التطوير الرياضي.

