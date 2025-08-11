الكشف عن الفرق المشاركة في “دوري الملوك الشرق الأوسط” بالرياض

هاني البشر (الرياض)

ضمن الفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، شهد عشاق كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا حدثًا استثنائيًّا بالرياض؛ إذ أطلق نجم كرة القدم الإسباني جيرارد بيكيه النسخة الإقليمية الجديدة من دوري الملوك العالمي تحت مسمى “دوري الملوك الشرق الأوسط” (Kings League MENA).

وشهد الحدث حضور 7 من أشهر صُنّاع المحتوى في الشرق الأوسط، والذين كشفوا عن فرقهم وترؤسهم للأندية المتنافسة وسط أجواء احتفالية مليئة بالحماس.

ومن المقرر أن ينطلق “دوري الملوك الشرق الأوسط” في السعودية؛ ليقدم نموذجًا جديدًا لرياضة كرة القدم بقيادة عدد من أشهر نجوم المنصات الرقمية لتمكين جمهور المنطقة من الشباب من التعبير عن شغفهم الكبير للعبة بطريقة مبتكرة. ويمثل الدوري ثمرة شراكة بين “دوري الملوك” وشركة سرج للاستثمار الرياضي، حيث يندرج في إطار استراتيجية الشركة لبناء منصات رياضية ناجحة وتوفير تجارب رقمية متميزة للمشجعين في المنطقة.

وشهدت الفعالية الإعلان عن هوية الفرق السبعة المشاركة في “دوري الملوك الشرق الأوسط” إضافة إلى رؤسائها الذين يعدُّون من أبرز نجوم صناعة المحتوى ويتمتعون بشعبية واسعة في المنطقة.

وضمّت القائمة فريق SXB بقيادة السعودي “شونق بونق” الذي يتابعه أكثر من 27.6 مليون شخص، يليه فريق DR7 برئاسة مواطنه Drb7h صاحب الـ8.6 مليون متابع. ومن المغرب، يأتي فريق Ultra Chmicha بقيادة إلياس المالكي بـ3.9 مليون متابع، فيما يمثل مصر فريق Turbo بقيادة صالح تربون الذي يحظى بـ11.2 مليون متابع.

ومن الأردن، يشارك فريق Red Zone برئاسة ماهركو صاحب الـ12 مليون متابع، إلى جانب فريق 3BS بقيادة هاني القبلان صاحب قناة Absi بـ9.9 ملايين متابع، بينما يكمل القائمة فريق FWZ FC بقيادة الكويتي فواز حمد بـ861 ألف متابع.

ورحب جيرارد بيكيه بانضمام هذه الفرق إلى منظومة “دوري الملوك” العالمية التي تضم بطولات في ست أسواق أخرى (البرازيل، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، أمريكا اللاتينية، إسبانيا) وبطولتين عالميتين سنويتين؛ هما كأس العالم للأندية وكأس العالم للمنتخبات.



ومن المقرر أن تتنافس فرق المنطقة سنويًّا على لقب “دوري الملوك الشرق الأوسط”، حيث سيتأهل أفضلها لتمثيل المنطقة في مواجهة نخبة الفرق العالمية في بطولة كأس العالم للأندية.

ومع اقتراب موعد انطلاق البطولة، سيبدأ رؤساء الفرق بتشكيل قوائمهم من خلال تجارب أداء مفتوحة لجميع المواهب في المنطقة، ما يمنح اللاعبين فرصة فريدة لتغيير مسار حياتهم الكروية. ويمكن للمهتمين التقدم والمشاركة في التجارب عبر: https://kingsleague.pro/mena، وسيتم الكشف قريبًا عن جدول مباريات الموسم الأول ومكان إقامته، وسط ترقب جماهيري واسع لانطلاق المنافسات.

وتُعد بطولة كأس العالم للرياضات الإلكترونية الأكبر من نوعها عالميًّا، حيث تمتد على مدى 7 أسابيع، وتشهد مشاركة أكثر من 2,000 لاعب محترف، يمثلون أندية من مختلف دول العالم، يتنافسون في 25 بطولة، على جوائز يتجاوز إجمالي قيمتها 70 مليون دولار.