الفرق السعودية تتصدر المشهد في كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025

محمد الجليحي (الرياض)

تألقت الفرق السعودية للرياضات الإلكترونية على الساحة العالمية ممثلةً المملكة في منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025. وتُقام البطولة في SEF أرينا في بوليفارد رياض سيتي، وتستمر فعالياتها حتى 24 أغسطس، حيث تتنافس الفرق السعودية في عدة ألعاب، ما يعكس الواقعالمزدهر الذي وصلت إليه الرياضات الإلكترونية على مستوى المملكة.

وتأكيداً على مكانة الفرق السعودية وقوة حضورها على الساحة الدولية،قدّمت فرق Team Falcons وTwisted Minds أداءً لافتاً منذ انطلاق المنافسات وحتى الآن، اذ استطاع فريق Team Falcons حصد لقب بطولة Overwatch 2، في حين تألق فريق Twisted Minds في بطولة Call of Duty: Warzone واستطاع تحقيق أول بطولة له في تاريخ مشاركاته ضمنكأس العالم للرياضات الإلكترونية، وحصل كلا الفريقين على 1000 نقطة مهمة عززت من موقعهما في سلم الترتيب العام لبطولة الأندية.

وشهدت بطولة Overwatch 2 تواجد 3 أندية سعودية في المراكز الثلاث الأولى، حيث استطاع فريق Team Falcons تحقيق أول بطولة له في مشواره في كأس العالم للرياضات الإلكترونية هذه العام، بعد تغلبه في النهائي على وصيفه السعودي AlQadsiah Esports بنتيجة 0-4. في حين حقق فريق Twisted Minds المركز الثالث بعد تفوقه على الفريق الكوري T1 بنتيجة 1-3.

ولم تقتصر مشاركة الأندية السعودية في كأس العالم للرياضات الإلكترونيةعلى هذا الإنجاز فقط، اذ استطاعت حصد مراكز متقدمة ومنافسة نخبةأندية العالم في عدد من البطولات. وحلّ فريق Team Falcons في مركز الوصافة في بطولتي Dota 2 بعد أداء مميز خلال المنافسات، والشطرنج التي أقيمت لأول مرة ضمن كأس العالم للرياضات الإلكترونية عبر لاعبه “علي رضا فيروجا”، مع حصول الفريق أيضاً على المركز الثالث في نفس البطولة من خلال اللاعب “هيكارو ناكامورا”.

وفي إنجاز مُشرّف بعد أداء متميز، شارك فريق ROC Esports في سلسلة Apex Legends العالمية، وحقق إنجازاً لافتاً بحصوله على المركز الثاني من أصل 40 فريقاً، واستحق بذلك جائزة مالية قدرها 300,000 دولار، إضافة إلى 750 نقطة في بطولة الأندية. وحقق فريق Twisted Minds المركز الرابع ضمن منافسات بطولة Honor of Kings. وجاء فريق Team Falcons في المركز السادس في بطولة Free Fire، وفي المركز العاشر في بطولة PUBG Mobile التي شهدت أيضاً تواجد فريق POWR ESPORTS في المركز الثاني عشر.

ومع تبقي أسبوعين على ختام منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية2025، وترقب الجميع لمعرفة الفريق المتوج بلقب بطولة الأندية، ستسعى الأندية السعودية إلى تحقيق أكبر عدد ممكن من النقاط في البطولات التي تشارك فيها. ويحتل فريق Team Falcons المركز الثاني بمجموع 3700نقطة وبفارق 500 نقطة عن المتصدر، فيما عزز فوز فريق Twisted Mindsببطولة Call of Duty: Warzone من موقعه في الترتيب العام ووضعه في المركز الخامس برصيد 2200 نقطة.

نظرة على مشاركة الأندية السعودية فيما تبقى من منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025:

بطولة Rocket League – يستهدف فريقا Team Falcons و Twisted Minds الحصول على اللقب نظراً للاعبين الموهوبين المتواجدين في تشكيلة الفريقين، وللدعم الكبير من جماهيرهم.

بطولة PUBG: Battlegrounds – تستعد الفرق السعودية Team Falcons و Twisted Minds و Geeky Esports و ROC Esportsللمشاركة وحصد اللقب، وسط منافسة محتدمة مع نخبة الفرق العالمية.

بطولة Tekken 8 – يخوض Team Falcons المنافسات بلاعبيه ATIFوFarzeen، بينما يمثّل Arslan Ash فريق Twisted Minds، ويشارك yagami ضمن صفوف AlQadsiah Esports، في مواجهة مرتقبة بين نخبة لاعبي اللعبة القتالية الشهيرة.

بطولة Street Fighter 6 – مواجهة مرتقبة بين نخبة محترفي اللعبة، يمثّلفيها فريق Twisted Minds اللاعبان NoahTheProdigy وLatif، بينمايمثّل فريق Team Falcons اللاعبان NL وKusanagi.

بطولة Teamfight Tactics- تشهد مشاركة أربعة فرق سعودية: TeamFalcon، وTwisted Minds، وAlQadsiah Esports، وROC Esports.

بطولة Crossfire – يشارك فيها كل من AlQadsiah Esports و ROC Esports، و Team Falcons و Twisted Minds و Team Stallions.

بطولة Counter Strike 2 – يسعى فريق Team Falcons إلى اقتناصفرصته الأخيرة لمواجهة نخبة فرق العالم. ويتطلع الفريق إلى تحقيقالانتصار في هذه البطولة الحاسمة، في محاولة لإنهاء مشاركته في كأسالعالم للرياضات الإلكترونية بأفضل صورة.