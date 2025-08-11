الرابطة السعودية للحكام توزع المهام في اجتماعها الأول

هاني البشر ( الرياض )

عقد مجلس إدارة الرابطة السعودية للحكام اجتماعه الأول (عن بُعد)، برئاسة مرعي العواجي، الذي افتتح الاجتماع بالشكر للجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، على دعمها المتواصل واهتمامها بتطوير قطاع التحكيم في مختلف الألعاب الرياضية، لتعزيز جهود الرابطة في مواكبة الحراك الرياضي، ضمن رؤية المملكة 2030.



واستعرض عبدالله النصار المدير التنفيذي للرابطة، خلال الاجتماع استراتيجية وأهداف الرابطة، ووافق المجلس على الهيكلة الإدارية، واعتمد الهوية الرسمية، والمنصة الرقمية، إلى جانب استعراض الموقع الإلكتروني، واعتماد النظام التقني الجديد، الذي يهدف إلى تعزيز الكفاءة التشغيلية وتطوير بيئة العمل بما يخدم الحكام في كافة أنحاء المملكة.