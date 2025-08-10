متابعات

مُحافظ جدة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1447 هـ      10 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد (جدة)

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر.

واستمع سموه، خلال الاستقبال، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للمسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال النصف الأول من العام 2025، إضافة إلى الخطط التشغيلية التي تُسهم في تعزيز تجربة المسافرين بالشراكة مع أكثر من 27 جهة حكومية وتشغيلية.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *