مُحافظ جدة يستقبل الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة

استقبل صاحب السمو الأمير سعود بن عبدالله بن جلوي مُحافظ جدة، بمكتبه اليوم، الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر.
واستمع سموه، خلال الاستقبال، إلى شرح عن الخدمات المقدمة للمسافرين والمعتمرين في مطار الملك عبدالعزيز الدولي خلال النصف الأول من العام 2025، إضافة إلى الخطط التشغيلية التي تُسهم في تعزيز تجربة المسافرين بالشراكة مع أكثر من 27 جهة حكومية وتشغيلية.
