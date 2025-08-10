محمد آل نصفان يحقق آسيوية هونج كونج للاسكواش

هاني البشر (الرياض)

توج السيد دنكان تشيو رئيس الاتحاد الاسيوي للاسكواش محمد آل نصفان لاعب المنتخب السعودي للاسكواش بلقب بطولة هونج كونج الآسيوية لفئة بلاتنيوم، التي تعد أكبر بطولات الاتحاد الآسيوي، وذلك بعد فوزه على الباكستاني عارف عمير 3-1 في نهائي البطولة، التي شهدت مشاركة 128 لاعبًا يمثلون 12 دولة.

دخل اللاعب السعودي البطولة من دور الـ64؛ حيث تفوق على لاعب هونج كونج لو يو سينغ كارتر3/0 قبل أن يكسب اللاعب السنغافوري كالرا راجاف لي 3-0 في دور الـ32.

وفي دور الـ16 فاز آل نصفان على لاعب منتخب ماكاو لي كا هاي 3-0 ليصل إلى دور الثمانية؛ ليواجه لاعب منتخب هونج كونج لو سايرس باك هو، ويكسبه بنتيجة 3 /1، قبل أن يتجاوز في دور الأربعة الإنجليزي ماك بريد 3/1.

من جانبه، هنأ رئيس الاتحاد السعودي للاسكواش الدكتور عادل العقيلي اللاعب محمد آل نصفان على حضوره المتميز في البطولة، الذي توجه بتحقيق اللقب الآسيوي متمنيًا له الاستمرار في تسجيل العديد من الإنجازات الخارجية لبلاده، في ظل الدعم المستمر من قبل وزير الرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل.