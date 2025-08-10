الرياضة

لاعبو تويستد مايندز: فخورون بأول لقب عالمي في تاريخ مشاركاتنا بكأس العالم للرياضات الإلكترونية

هاني البشر (الرياض)

عبر لاعبو فريق تويستد مايندز السعودي عن سعادتهم الكبيرة بعد تتويجهم بلقب بطولة Call of Duty: Warzone، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية، محققين جائزة مالية قدرها (250,000)، دولار إضافة إلى (1000) نقطة في ترتيب الأندية.
وخلال المؤتمر الصحفي الذي أقيم في المركز الإعلامي ببوليفارد سيتي عقب التتويج، أبدى لاعبو الفريق فخرهم واعتزازهم بعد أن أصبحوا أبطال العالم لهذه اللعبة، مؤكدين أن هذا الإنجاز يعني لهم ولناديهم الكثير، ويمثل أول لقب في تاريخ مشاركات النادي بكأس العالم.
وأوضح الفريق أن هذا الانتصار سيشكل دفعة معنوية كبيرة لجميع لاعبين الفريق في المنافسات الأخرى، مشيرين إلى تحقيقهم العام الماضي المركز الثالث، ليتمكنوا هذا العام من الوصول إلى هدفهم الأكبر واعتلاء القمة.
كما أشاروا إلى أن الأجواء في الأرينا كانت مليئة بالحماس، والدعم الجماهيري أثناء مجريات المباريات كان أحد أهم أسباب الفوز باللقب.
