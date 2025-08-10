الرياضة

كأس العالم للرياضات الإلكترونية| فريق Twisted Minds السعودي يتوج بلقب Call of Duty Warzone

صحيفة البلادaccess_time16 / صفر / 1447 هـ      10 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق

هاني البشر (الرياض)

حقق فريق Twisted Minds السعودي لقب بطولة Call of Duty Warzone، ضمن بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، بعد أداء مميز توجهم بالمركز الأول وجائزة مالية قدرها (250,000) دولار، إضافة إلى (1000) نقطة في ترتيب الأندية.
وجاء في المركز الثاني فريق Gentle Mates الفرنسي الذي حصل على جائزة (150,000) دولار و(750) نقطة، وحسم فريق Virtus.pro الروسي المركز الثالث بعد فوزه في مباراة تحديد المراكز ليظفر بـ(100,000) دولار و(500) نقطة، أما فريق 100 Thieves الأمريكي فجاء في المركز الرابع محققًا (75,000) دولار و(300) نقطة.
وشهدت مراسم التتويج، التي أقيمت في قاعة stc Gaming Hall، حضور صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، وسط تفاعل جماهيري كبير وأجواء مفعمة بالحماس.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *