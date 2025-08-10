بطولة PIF لندن تنطلق بأنشطة جماهيرية مميزة تعكس رؤية جولف السعودية

محمد الجليحي (الرياض)

تتواصل منافسات بطولة PIF لندن للجولف في نادي سنتوريون، مؤكدة مكانتها كإحدى المحطات الرئيسية في أجندة الجولة الأوروبية للسيدات (LET)، وامتدادًا لالتزام جولف السعودية بتطوير ودعم الانتشار العالمي لرياضة الجولف وتمكين المرأة من خلال هذه الرياضة.

وتتوقف البطولة المدعومة من جولف السعودية في لندن بعد محطات ناجحة في الرياض وكوريا، قبل أن تختتم موسمها ببطولتين في هيوستن بالولايات المتحدة في سبتمبر المقبل، وفي شينزين بالصين في نوفمبر.

وقد تم رفع إجمالي الجوائز المالية لهذا العام إلى مليوني دولار أمريكي، مما يعزز من جاذبية البطولة لأفضل اللاعبات في العالم والمواهب الصاعدة، ويجعلها واحدة من أكثر البطولات ترقبًا ضمن الموسم الرياضي.

إلى جانب المنافسات، شهدت البطولة باقة من الأنشطة المصاحبة التي عززت التفاعل المجتمعي، من بينها جولات كأس البطولة (Trophy Tour) التي شملت عدة أندية جولف، وشارك فيها مئات الأطفال وأولياء أمورهم، إضافة إلى توزيع مئات المنشورات التعريفية بالبطولة.

كما استضاف الحدث برامج تدريبية وورش عمل ضمن مبادرة “جو جولف”، وحصص تدريب باستخدام أجهزة المحاكاة، وزيارات خاصة إلى الجمعيات المجتمعية مثل النادي السعودي في لندن، بالإضافة إلى مشاركة مجموعات نسائية مثل مجموعة “سكرتش” للجولف للسيدات.

واستمتع الحضور أيضًا بمجموعة من الأنشطة خلال بطولة Golf Sixes التي جمعت عشرات الأطفال وعائلاتهم.

كما شهدت البطولة تنظيم سلسلة Elevated Green، وهي جلسات حوارية بمشاركة قيادات بارزة من قطاع الأعمال العالمي، ضمن شراكة تجمع بين جولف السعودية وصندوق الاستثمارات العامة وسلسلة صندوق الاستثمارات العالمية، حيث ناقش الحضور الأثر المتنامي لرياضة الجولف على اقتصاد المملكة العربية السعودية، وذلك أمام جمهور متفاعل في نادي سنتوريون.

وشملت قائمة المتحدثين أماندا ستافلي، المدير المشارك لشركة PCP Capital Partners UK، ومولي داف، الرئيسة العالمية المشاركة لتغطية المؤسسات المالية في بنك ستاندرد تشارترد، وتطرقت النقاشات إلى الأثر المتنامي للصناعات الصاعدة مثل الذكاء الاصطناعي والتقنيات المالية (FinTech) على اقتصاد المملكة.

ومن خلال هذا التنوع في الفعاليات، تواصل بطولة PIF لندن للجولف تقديم تجربة رياضية واجتماعية متكاملة، تعكس رؤية جولف السعودية وصندوق الاستثمارات العامة في جعل الجولف منصة للتفوق الرياضي والتبادل الثقافي.

وتُعد البطولة جزءًا من سلسلة صندوق الاستثمارات العامة العالمية التي تم إطلاقها مؤخرًا تحت مظلة الجولة الأوروبية للسيدات، بهدف تسريع نمو رياضة الجولف النسائية عالميًا وتعزيز حضورها من خلال خمس محطات رئيسية حول العالم.

وبإجمالي جوائز يبلغ 13 مليون دولار أمريكي، تُصنَّف السلسلة كواحدة من الأعلى قيمة خارج البطولات الكبرى (Majors)، مما يبرز التزام صندوق الاستثمارات العامة بدعم الرياضة النسائية وتوفير مسارات احترافية مستدامة للاعبات الجولف.

وتضع الرؤية الاستراتيجية لجولف السعودية دعم وتمكين لاعبات الجولف في صميم أهدافها، عبر توفير فرص لعب متميزة لأفضل اللاعبات في العالم، وتعريف رياضة الجولف لجمهور جديد من المبتدئين واللاعبين حول العالم من خلال سلسلة من الأنشطة والحملات.

وتركز جولف السعودية على تعزيز منظومة الجولف في المملكة، وزيادة المشاركة المجتمعية في الرياضة، والترويج للمملكة كوجهة صاعدة في مجالات الجولف والسياحة والاستثمار.