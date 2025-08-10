الهلال يعلن عن صفقة نونيز

البلاد (جدة)

أعلن نادي الهلال رسميًا عن تعاقده مع المهاجم الأوروغوياني دراوين نونييز لمدة ثلاثة أعوام، قادمًا من ليفربول الإنجليزي بطل إنجلترا.

وقال الهلال عبر حسابه على منصة (إكس) للتواصل الاجتماعي: “نمر أزرق في عرين الهلال. #نونيز_هلالي”.

وقال اللاعب الأوروغوياني في مقطع فيديو قصير على حساب النادي: “مرحبًا أنا داروين نونيز. أنا سعيد جدًا بتواجدي هنا. أتمنى أن نلتقي قريبًا. إلى اللقاء”.



والتحق مهاجم ليفربول السابق بزملائه لاعبي الهلال في المعسكر المقام حاليًا في ألمانيا، وحضر اللقاء الودي أمام أراو السويسري أمس.



وانضم نونيز إلى ليفربول في 2022 قادمًا من بنفيكا البرتغالي، ومنذ ذلك الحين، شارك في 143 مباراة مع ليفربول وسجل 40 هدفًا.

وكانت تقارير إعلامية، قد أكدت أن صفقة الهلال مع نونيز كلفت إدارة “الزعيم” حوالي 53 مليون يورو، مع إضافات وبنود أخرى قد ترفع قيمتها إلى 65 مليون يورو.



ويعمل الهلال حاليًا على حسم صفقة مدافع من فئة المواليد، ويجري مفاوضات مع نادي كلوب بروج البلجيكي للتعاقد مع المدافع الإكوادوري جويل أوردونيز البالغ من العمر 21 عامًا، المطلوب أيضًا من مرسيليا الفرنسي.

وانضم أوردونيز إلى كلوب بروج عام 2023، ويستمر عقده مع الفريق حتى صيف 2028، وتقدر القيمة السوقية للمدافع الإكوادوري بنحو 28 مليون يورو.