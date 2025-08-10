الألمانية فوينفشتوك تتوج بلقب بطولة PIF لندن للجولف

محمد الجليحي (الرياض)

حققت الألمانية لورا فوينفشتوك إنجازًا تاريخيًا بفوزها بأول لقب لها في الجولة الأوروبية للسيدات ضمن بطولة صندوق الاستثمارات العامة في لندن، بعد أداء مثير في اليوم الختامي للبطولة التي أقيمت على ملاعب نادي سنتوريون، بدعم من جولف السعودية والتي تشكل ثالث محطات سلسلة صندوق الاستثمارات العالمية لهذا الموسم.

دخلت فونفشتوك الجولة الأخيرة في الصدارة بفارق ثلاث ضربات، لكن البداية الصعبة أفقدتها هذا التفوق سريعًا، قبل أن تعود بقوة في الحفر التسع الأخيرة، مسجلة أربع ضربات “بيردي”، منها بيردي متتالٍ في الحفرتين 17 و18، لتختتم الجولة بمعدل (72 ضربة، -1) وبمجموع عام (-10)، متقدمة بضربة واحدة على منافستها الإكوادورية دانييلا داركيا (-9)، التي كانت على وشك أن تصبح أول لاعبة من بلادها تحصد لقبًا في الجولة الأوروبية للسيدات.

وحلت سفيرة جولف السعودية، الهولندية آن فان دام، في المركز الثالث بمجموع (-8) بعد إنهائها الجولة الأخيرة بإيغل رائع في الحفرة 18 لتتقدم على لائحة الترتيب.

وقالت فونفشتوك، التي خاضت 114 بطولة في الجولة قبل هذا الفوز التاريخي: “كانت مشاركتي في بطولة AIG المفتوحة للسيدات الأسبوع الماضي تجربة مهمة منحتني خبرة كبيرة. كنت ضمن المنافسة في اليومين الأولين قبل أن أفقد الصدارة مع نهاية الأسبوع، وهو ما جعلني أعي تمامًا كيفية التعامل مع البدايات الصعبة. تمسكت بالأمل، واستثمرت الفرص المتاحة في الحفر التسع الأخيرة، وأنا سعيدة للغاية بقدرتي على حسم اللقب.”

من جانبها، قدمت داركيا أداءً استثنائيًا، مسجلة 68 ضربة (-5) في الجولة الأخيرة، تضمنت بيرديين حاسمين في آخر ثلاث حفر. وقالت: “كانت الجولة ممتعة للغاية، خاصة في الحفر التسع الأخيرة التي شهدت منافسة قوية.

وبهذه المناسبة قالت:”يسعدني رؤية لورا تحقق الفوز، وبالطبع بذلت كل ما بوسعي حتى اللحظة الأخيرة. وعند وصولي إلى الحفرة 15، رأيت لوحة النتائج وأدركت أن لدي فرصة إذا نجحت في تسجيل بعض الضربات الحاسمة. وبالنسبة لي، أشعر بالرضا التام عن النتيجة النهائية.”

وشهدت البطولة إثارة ضمن منافسات الفرق، حيث فاز فريق دو تويت بقيادة اللاعبة دانييل دو تويت – التي شاركت بعد انسحاب تشارلي هال في اللحظات الأخيرة – باللقب بطريقة دراماتيكية يوم السبت.

وحظي الحدث بحضور جماهيري كبير وسط أجواء مشمسة، استمتع فيها الزوار بالأنشطة والجلسات التدريبية التي أُقيمت على هامش المنافسات، إضافة إلى متابعة أبرز لاعبات الجولف في العالم.

وأكدت البطولة مجددًا التزام جولف السعودية بدعم رياضة الجولف للسيدات، ليس فقط عبر استقطاب النجمات العالميات، بل أيضًا من خلال إتاحة الفرصة للأطفال والمبتدئين لتجربة اللعبة لأول مرة عبر برنامج “جو جولف” كما تواصل جولف السعودية العمل على تطوير منظومة الجولف في المملكة، وزيادة المشاركة المجتمعية، وتعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية واستثمارية صاعدة في عالم الجولف.