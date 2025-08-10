السياسة

إيران تضبط 20 مشتبهاً بالتجسس لصالح الموساد

16 / صفر / 1447 هـ      10 أغسطس 2025

البلاد (طهران)
أعلنت السلطة القضائية الإيرانية السبت عن اعتقال 20 شخصاً يشتبه في تعاونهم مع جهاز المخابرات الإسرائيلي (الموساد) خلال الأشهر القليلة الماضية، مؤكدة أنها ستتعامل بحزم مع هؤلاء لإصدار أحكام رادعة تكون عبرة لغيرهم.
جاء ذلك بعد إعلان وسائل إعلام رسمية تنفيذ حكم الإعدام بحق العالم النووي روزبه وادي، المتهم بالتجسس لصالح إسرائيل، ونقل معلومات عن عالم نووي آخر قُتل في غارات جوية إسرائيلية استهدفت إيران في يونيو الماضي.
وقال المتحدث باسم السلطة القضائية أصغر جهانكير: إن بعض المشتبه بهم جرى إسقاط التهم عنهم وإطلاق سراحهم، دون تحديد عددهم، موضحاً أن التحقيقات لا تزال جارية وسيتم الإعلان عن التفاصيل لاحقاً.
وتشهد إيران تصاعداً في تنفيذ أحكام الإعدام بحق متهمين بالتجسس لصالح إسرائيل هذا العام، حيث تم تنفيذ ما لا يقل عن ثمانية أحكام خلال الأشهر الماضية.
يذكر أن إسرائيل شنت في يونيو الماضي سلسلة ضربات جوية استهدفت قيادات عسكرية وعلماء نوويين ومنشآت مختلفة داخل إيران، ما أدى إلى مقتل أكثر من 1100 شخص؛ بينهم مدنيون وعناصر أمن، في حين ردت إيران بإطلاق صواريخ وطائرات مسيرة على أهداف إسرائيلية.

