وزارة الخارجية: المملكة ترحب بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهوريتي أرمينيا وأذربيجان صحيفة البلادaccess_time15 / صفر / 1447 هـ 9 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق البلاد (واس) أعربت وزارة الخارجية عن ترحيب المملكة العربية السعودية بإعلان التوصل إلى اتفاق سلام بين جمهورية أرمينيا وجمهورية أذربيجان، مشيدةً برعاية الولايات المتحدة الأمريكية لهذا الاتفاق. وعبرت الوزارة عن تطلع المملكة بأن يشكل هذا الاتفاق بداية مرحلة جديدة من التفاهم والتعاون وترسيخ الأمن والاستقرار بين أرمينيا وأذربيجان، بما يخدم مصلحة شعبي البلدين، ومنطقة القوقاز.