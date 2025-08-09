منافسات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 تبهر السويسرية أليشا ليمان

هاني البشر (الرياض)

خلال زيارتها الأولى للمملكة العربية السعودية، شاركت نجمة كرة القدم السويسرية أليشا ليمان، المعروفة بحضورها القوي على أرض الملعب وجماهيريتها الواسعة على وسائل التواصل الاجتماعي، في فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 التي تستضيفها العاصمة الرياض.

واكتشفت ليمان خلال رحلتها في أكبر احتفال بثقافة الألعاب والرياضات الإلكترونية عالماً جديداً لم تكن تعرفه من قبل، حيث بدأت تجربتها مع الحدث بمشاهدة المباراة النهائية في لعبة League of Legends، والتي تركت في نفسها انطباعاً لا يُنسى.

وقالت ليمان: “تابعت المباراة النهائية للعبة League of Legends، وفوجئت بالأجواء والشغف الاستثنائي في الصالة”. وأضافت: “استمتعت بردود فعل الجماهير في تلك المباراة، كانت تجربة رائعة. الملعب مليء بالكامل، وهناك آلاف المشجعين يهتفون للاعبين، ويمكنك أن ترى مقدار الجهد الذي بذله اللاعبون ليصلوا إلى هذا المستوى. إنه أمر مذهل. أنصح الجميع بزيارة هذا الحدث لتجربته والاستمتاع به.”

ووجدت ليمان في حماس جمهور الرياضات الإلكترونية أمراً مماثلاً للحماس والشغف الذي اعتادت عليه في ملاعب كرة القدم العالمية. وأوضحت ليمان أن هناك تشابهاً بين عالم كرة القدم وساحات التحدي في الرياضات الإلكترونية، قائلة: “بدأت اللعب منذ أن كنت في السادسة من عمري. لا يهم إن كانت لعبة سباق أو كرة قدم، فالشغف واحد لأننا جميعاً نسعى لتحقيق الفوز”.

خارج الملعب، تفضل ليمان لعبة Fortnite، وتعبر عن إعجابها الكبير بمواهب اللاعبين الشباب. وأكدت أن المهارات التي يظهرها جيل اليوم كانت تبدو بعيدة المنال بالنسبة لها عندما كانت في مثل أعمارهم، وبأنها تشعر بالدهشة من مهارات اللاعبين الصغار الذين لا يتجاوز عمرهم العشر سنوات وتواجههم أثناء لعبها.

وأوضحت أن الرياضات الإلكترونية تشهد نمواً بارزاً في السنوات الأخيرة، مؤكدة أن التكنولوجيا في تطور مستمر، وهو ما ينعكس على جودة الألعاب، ويجعل من الألعاب والرياضات الإلكترونية أحد أهم أشكال الترفيه المعاصر.

وقالت: “أعتقد أن الرياضات الإلكترونية ستواصل توسعها لتصبح مصدر الترفيه الرئيسي حول العالم. وقد تتجاوز الرياضات الأخرى في المستقبل، فالتكنولوجيا تتطور بشكل مستمر، والقطاع بأكمله مذهل. كما أنه من الرائع رؤية كيف يتعلم الأطفال من خلال الألعاب، فأنا أعرف أطفالاً في سويسرا يتحدثون الإنجليزية الآن لأنهم يلعبون Fortnite ويتابعون اللاعبين عبر الإنترنت. هذا أمر جميل حقاً.”

تطرقت ليمان أيضاً إلى النمو الملحوظ في مشاركة النساء في كل من كرة القدم والرياضات الإلكترونية، وهو موضوع تولي له اهتماماً خاصاً. وشهدت النجمة السويسرية فوز فريق Vitality في بطولة السيدات للعبة Mobile Legends: Bang Bang خلال كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025، معربةً عن أملها في زيادة نسبة مشاركة النساء في كلا المجالين. وقالت: “من المهم أن نشجع النساء للمنافسة على أعلى المستويات في الرياضة. قوتهن ومساهماتهن لا تقل عن أي أحد، ونؤمن بأن وجودهن سيضفي قيمة كبيرة ويثري كل ميادين المنافسة”.

وعند سؤالها عن تشكيلتها المثالية لفريق EA Sports FC، اختارت ليمان تشكيلة تضم نجمات ولاعبين من نخبة كرة القدم النسائية والرجالية: “بالطبع سأختار هانا هامبتون كحارسة مرمى، لقد كانت رائعة في بطولة اليورو، ولعبت معها سابقاً. في مركز الظهير الأيمن سأختار ترينت ألكسندر-أرنولد، وفي قلب الدفاع ميلي برايت وليا ويليامسون. بينما سأختار لوكاس هيرنانديز ليكون ظهيراً أيسراً. في الوسط سأختار أليكسيا بوتياس كلاعبة محور، ثم جود بيلينجهام والأسطورة ليونيل ميسي. في الهجوم سأختار كيليان مبابي على اليمين، وإيرلينغ هالاند كمهاجم، وكريستيانو رونالدو على اليسار.”

ويُذكر أن بطولة EA Sports FC Pro 25 World Championship، التي تجمع نخبة اللاعبين من جميع أنحاء العالم تحت مظلة تنافسية واحدة، ستقام ضمن فعاليات كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025 في الفترة من 7 إلى 10 أغسطس.