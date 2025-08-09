“فالة خير”  تظفر بكأس الهدا في الأسبوع الثالث من موسم سباقات الطائف

متابعة- محمد الجليحي

نظّم نادي سباقات الخيل في ميدان الملك خالد للفروسية الأسبوع الثالث من موسم سباقات الطائف، من خلال الحفلين الخامس والسادس اللذين أقيما يومي الجمعة والسبت، حيث تألف كل حفل من عشرة أشواط تنوعت في درجاتها وتصنيفاتها وأعمارها لخيل الثوروبريد والخيل العربية الأصيلة، حيث شهدت السباقات منافسات قوية وأشواطاً مثيرة بين الجياد.

و في إطار دعم رياضة سباقات الخيل وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، شهد ميدان الملك خالد بالطائف زيارة وفد من ممثلي الجهات الحكومية وعدد من رجال الأعمال، إضافة إلى المهندس عبدالله العسيري أمين عام هيئة الفروسية، وذلك بحضور زياد المقرن الرئيس التنفيذي لنادي سباقات الخيل، في إطار زيارة تهدف إلى الاطلاع على أنشطة الميدان ومرافقه، ومتابعة فعاليات سباقات الخيل المقامة ضمن موسم سباقات الطائفالجاري.

وجاءت نتائج السباقات على النحو التالي :

في الشوط التحضيري لكأس الشفا مفتوح الدرجات على مسافة 2000 متر وبجائزة 120 ألف ريال، حقق المركزالأول الجواد “سيندد” ابن دباوي في مشاركته الأولى في الميدان السعودي، بشعار المالك تركي عبدالعزيز .

وفي سباقات يوم السبت ظهر المهر “كراوند هيد” شقيق بطل الديربي السعودي 2023 بظهور وانتصار رائع ومميز للمالك فيصل محمد الجضعي القحطاني.

وفي ختام الأشواط على كأس الهدا لأعمار الثلاث سنوات وبجائزة قدرها 150 ألف ريال، حققت المركز الأول الفرس”فالة خير” لأبناء الملك عبدالله بن عبدالعزيز .