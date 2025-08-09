“جولف السعودية” وAon تتعاونان لدعم رياضة الجولف للسيدات خلال بطولة PIF في لندن

محمد الجليحي (الرياض)

أعلنت “جولف السعودية” عن انضمام شركة Aon، الشركة العالمية الرائدة في مجال الخدمات المهنية، كواحد من الرعاة الرسميين لبطولة صندوق الاستثمارات العامة PIF، التي تُقام هذا الأسبوع في نادي سنتوريون بالقرب من لندن.

ويُجسد دعم شركة Aon plc (المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز: AON) للحدث، الذي يُقام بين 8 و10 أغسطس، رؤية مشتركة مع “جولف السعودية” نحو تمكين المرأة في الرياضة على المستوى العالمي.

وتُعد بطولة صندوق الاستثمارات العامة PIF في لندن إحدى أبرز الفعاليات في جدول أعمال الجولف النسائية العالمية، مما يجعلها منصة استثنائية لـ Aon لعرض خبراتها وعلامتها التجارية أمام الجمهور الدولي.

ويستضيف نادي سنتوريون الشهير في لندن نخبة لاعبات الجولف العالميات والمواهب الصاعدة من بينهن سفيرات جولف السعودية سيلين بوتييه المصنفة حاليًا في المركز الـ17 عالميًا، وآن فان دام من هولندا، وإيميلي بيدرسن من الدنمارك، الفائزة ببطولة السعودية الدولية للسيدات عام 2020. وتُعد لندن المحطة الثالثة في السلسلة العالمية هذا الموسم، بعد البطولتين اللتين أقيمتا في السعودية وكوريا الجنوبية.

كما برز اسم الإسبانية كارلوتا سيغاندا، وهي أيضًا سفيرة لجولف السعودية، ضمن أبرز المشاركات. وتُعد سيغاندا من الركائز الأساسية في فريق كأس سولهايم، وصاحبة ثمانية ألقاب في الجولة الأوروبية للسيدات، حيث وصلت إلى البطولة وهي في قمة مستواها بعد فوزها مؤخرًا ببطولة LPGA Meijer Classic وانتصارها في ختام موسم 2024 على أرضها في إسبانيا.

وبهذه المناسبة قالت جولي بيدج، الرئيس التنفيذي لشركة Aon لمنطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “نفخر بدعم تطور جولف السيدات على الساحة العالمية، والمساهمة في منح هذه الرياضة الاهتمام الذي تستحقه. كل التوفيق لجميع اللاعبات الملهمات المشاركات في البطولة.”

وتتشارك شركة Aon و”جولف السعودية” هدفًا استراتيجيًا موحدًا يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية 2030، التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد، وتعزيز قطاع السياحة، وتحسين جودة الحياة من خلال تطوير الرياضة والترفيه.

وفي هذا الصدد، قال سامر الفايز، الرئيس التنفيذي لشركة Aon في المملكة العربية السعودية:

” يعكس هذا التعاون التزامنا الراسخ بدعم رياضة الجولف للسيدات على المستوى العالمي، وتجسيد رؤيتنا لتحقيق أهداف رؤية 2030. نحن نؤمن بقوة الرياضة كوسيلة لإلهام التغيير الإيجابي وتعزيز التفاعل الدولي، ونتطلع إلى الإسهام بفعالية في تعزيز مكانة المملكة المتصاعدة في مشهد الجولف العالمي، ودعم رحلة التحول الوطني الطموحة.”

وتنظم “جولف السعودية” مجموعةً رائعةً من البطولات ضمن سلسلة PIF العالمية، وتُنظّم عددًا من الأنشطة والحملات التفاعلية في الموقع، والتي تُشجّع النساء والفتيات من جميع القدرات على اللعب والاستمتاع واكتشاف الفرص المهنية التي تُتيحها رياضةٌ ليس من السهل الوصول إليها دائمًا. ومن خلال فتح آفاق جديدة، تسهم “جولف السعودية” في جعل رياضة الجولف أكثر شمولاً وأوسع انتشاراً من أي وقت مضى.

وصرح نوح علي رضا، الرئيس التنفيذي ل”جولف السعودية”: “تعكس هذه الشراكة مع Aon روح التعاون الدولي الذي يتماشى مع طموحات جولف السعودية في استخدام الرياضة لإحداث أثر حقيقي. لم تعد جولف السيدات مجرد رياضة ناشئة، بل أصبحت عنوانًا لمرحلة جديدة من النمو، والتميّز، وصناعة الفرص. ومن خلال سلسلة بطولات PIF العالمية، وبالشراكة مع مؤسسات رائدة مثل Aon، لا نكتفي بتطوير اللعبة على المستوى الاحترافي، بل نعمل أيضًا على فتح آفاق جديدة تصل بين رؤية المملكة والتقدّم العالمي.”

من جهتها صرحت داليا كتوعه، رئيس إدارة التسويق في جولف السعودية، حيث قالت:”ان مساعينا لترسيخ رياضة الجولف في المملكة تتجاوز بناء الملاعب، فهي تتمحور حول جعل هذه الرياضة جزءًا أصيلًا من ثقافتنا، وفتح آفاق جديدة أمام المواهب المحلية، وضمان أن تحظى رياضة الجولف النسائية بمكانة بارزة ومحتفى بها في قصتنا الوطنية.

وأضافت:”ان شراكاتنا مع Aon تؤكد هذا التوجه، حيث تمكّننا من نقل رؤيتنا إلى الساحة العالمية، وإبراز المملكة كمركز يحتضن رياضة الجولف ويسهم في صناعة مستقبلها.”

