بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025| المشاركون يستهلون الجولة الختامية بالتجارب الحرة

هاني البشر (الرياض)

انطلقت الجمعة التجارب الحرة للجولة الختامية من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، التي تحتضنها عقبة المحمدية بمحافظة الطائف، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، وبدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة stc، ونادي منظمي السباقات السعودي.

وشهد اليوم أيضاً استكمال إجراءات التدقيق الإداري، والفحص الفني للمركبات المشاركة، إلى جانب عقد جلسة الإحاطة الرسمية التي جمعت المتسابقين بفريق التحكيم، بهدف توضيح اللوائح، والتعليمات الفنية والتنظيمية المعتمدة للسباق.

وتنطلق اليوم السبت المنافسات الرسمية للجولة الختامية، بمشاركة 51 متسابقاً ومتسابقة يتنافسون ضمن 11 فئة مختلفة، حيث يقام السباق الأول عند الساعة 9:30 صباحاً، ويستمر لمدة ساعتين ونصف، يليه السباق الثاني عند الساعة 12:45 ظهراً، ويمتد لساعتين و45 دقيقة، على أن يُعتمد أفضل توقيت يُسجله كل متسابق من كلا السباقين لتحديد النتائج النهائية.

ومن المنتظر أن تشهد الجولة الختامية تنافساً كبيراً على اللقب، في ظل التحديات الفنية لمسار السباق الذي يمتد بطول 4.2 كيلومتراً، ويتضمن 30 منعطفاً، صعوداً من ارتفاع 1900 متر إلى 2150 متراً فوق سطح البحر، مما يتطلب تركيزاً عالياً، ومهارات استثنائية في التعامل مع المنحدرات الحادة والتضاريس الجبلية.