انطلاق منافسات بطولة الماسترز للسنوكر 2025 في جدة بمواجهات مثيرة

انطلقت مساء أمس الجمعة 8 أغسطس 2025م، منافسات بطولة الماسترز للسنوكر والتي تستضيفها المملكة في جدة، وتستمر حتى السبت المقبل الموافق 16 من الشهر ذاته، بمشاركة نخبة نجوم اللعبة، وذلك في الحدث الذي ينظمه الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر، ضمن شراكة إستراتيجية مع شركة ماتشروم، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة، وذلك على صالة مدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية.

وشهد الحدث إقامة حفل افتتاح رسمي وسط تواجد رسمي لمسؤولي الجهات المنظمة، وحضور مختلف وسائل الإعلام، ثم انطلقت المنافسات الرسمية بإقامة مواجهة قوية وسط أجواء حماسية، شهدت مشاركة عددٍ من اللاعبين العرب؛ ومنهم اللاعب المصري هشام شوقي “بطل العرب 2025” ، الذي تمكن من تحقيق الانتصار وبلوع الدور المقبل من البطولة.

ويشارك في جولة الدور التمهيدي 11 لاعبًا سعوديًا هم: عبد الله الشمري، أحمد عسيري، عبد الرؤوف الصايغ، عمر العجلاني، مصعب الصايغ، مساعد المسفر، زياد القباني، فهد الغامدي، سعود البكر، أيمن العمري، وعبدالله العطيان، في خطوة تؤكد الاهتمام بدعم وتطوير المواهب السعودية.

وتتواصل منافسات جولة التصفيات الأولية حتى يوم الاثنين المقبل 11 أغسطس، التي ستشهد مشاركة أبرز النجوم في عالم السنوكر، يتقدمهم الإنجليزي جود ترامب حامل لقب النسخة الماضية على أرض المملكة، والصيني تشاو شينتونغ بطل العالم، والإنجليزي روني أوسوليفان، إلى جانب نخبة من المصنفين عالميًا ومنهم الاسكتلندي جون هيغينز، والإنجليزي كايرن ويلسون، والويلزي مارك ويليامز، وغيرهم من النجوم.

الجدير ذكره، أن هذا الحدث يعد أحد البطولات الأربع الكبرى العالمية في رياضة السنوكر، وتبلغ قيمة جوائزه أكثر من مليوني جنية إسترليني، حيث يعد فرصة ثمينة للاعبين الواعدين من المملكة وباقي الدول للاحتكاك بأبرز نجوم هذه الرياضة، علاوة على كونها تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة لعشاق لعبة السنوكر من مختلف دول العالم.

