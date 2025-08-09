مواجهات مثيرة في ثاني أيام بطولة الماسترز للسنوكر بجدة

المساعد لـ”البلاد”: فخور بهذه التجربة

تركي الحربي (جدة)

تصوير (عبدالرحمن الشهري)

يشهد اليوم السبت مواجهات مثيرة في ثاني أيام منافسات بطولة الماسترز للسنوكر على صالة مدينة الامير عبدالله الفيصل، بمشاركة 144 لاعبًا من نجوم اللعبة، يمثلون 49 دولة، وتستمر حتى 16 أغسطس الجاري.

تنظم البطولة من قبل الاتحاد السعودي للبليارد والسنوكر، ضمن شراكة إستراتيجية مع شركة “ماتشروم”، وبالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST)، وبإشراف مباشر من وزارة الرياضة.

وقد أقيم في اليوم الأول من البطولة 32 مواجهه قوية ضمن الجولة الأولى، شهدت تنافسًا عالي المستوى بين المشاركين، وشارك في الجولة الافتتاحية 11 لاعبًا سعوديًا هم: عبدالله الشمري، أحمد عسيري، عبدالرؤوف الصايغ، عمر العجلاني، مصعب الصايغ، مساعد المسفر، زياد القباني، فهد الغامدي، سعود البكر، أيمن العمري، وعبدالله العطيان، في خطوة تؤكد اهتمام المملكة بدعم وتطوير المواهب الوطني.

وسجّل اللاعب المصري هشام عبدالعزيز شوقي، بطل العرب لعام 2025، فوزًا ثمينًا على منافسه الصيني بنتيجة 4-2، ليضمن تأهله إلى المرحلة الثانية من البطولة، في ظهور لافت يؤكد مكانته كأحد أبرز اللاعبين العرب المشاركين في البطولة عبر بطاقات الدعوة.

من جانبه، أعرب اللاعب السعودي مساعد المسفر في حديث خص به” البلاد” عن اعتزازه بالمشاركة، مؤكدًا أنها شكلت له تجربة مميزة ستبقى في ذاكرته الرياضية، مضيفًا أنه فخور لما نعيشه من استضافات عالمية في المملكة العربية السعودية.