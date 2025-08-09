المنتخب السعودي يتأهل إلى الدور الثاني من بطولة العالم للناشئين لكرة اليد

البلاد (القاهرة)
تأهل المنتخب السعودي لكرة اليد لدرجة الناشئين إلى الدور الثاني (دور الـ16) من بطولة العالم تحت 19 عامًا، التي تُقام حاليًا في جمهورية مصر العربية، وذلك عقب فوزه الكبير على منتخب غينيا بفارق 23 هدفًا، (48-25)، خلال المواجهة التي جمعتهما اليوم، على الصالة الرياضية بالعاصمة الإدارية الجديدة، في إطار منافسات الجولة الثالثة والأخيرة من الدور التمهيدي للمجموعة الرابعة.
وحصل لاعب المنتخب السعودي أحمد نبيل العبيدي على جائزة رجل المباراة، بعد تألقه اللافت بتسجيله (18) هدفًا من أصل (19) تسديدة، بنسبة نجاح بلغت (95%).
جاء تأهل ناشئي “أخضر اليد” بعد حصولهم على المركز الثاني في المجموعة الرابعة (D)، إثر خوضهم ثلاث مباريات، حققوا خلالها انتصارًا واحدًا وتعادلًا مع البرازيل وخسارة وحيدة من متصدر المجموعة “آيسلندا”.
ومن المقرر أن تنطلق مواجهات دور الـ16 الاثنين المقبل، على أن يتحدد منافسو المنتخب السعودي بعد نهاية جميع مباريات الدور الأول من البطولة.
وأعرب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، حسن هلال، عن فخره بما قدمه اللاعبون، وقال: “أبطالنا أثبتوا أن روح الفوز كانت موجودة، وكنا فعليًا بحاجة للفوز بفارق 23 هدفًا، وهذا ما تحقق- بفضل الله- ثم بجهود اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وما زلنا نطمح لمواصلة المشوار وتحقيق نتائج إيجابية فيما تبقى من المباريات”.