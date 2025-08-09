القيادة تهنئ رئيس جمهورية سنغافورة بذكرى اليوم الوطني لبلاده

كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس ثارمان شانموغاراتنام، رئيس جمهورية سنغافورة، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية سنغافورة الصديق المزيد من التقدم والازدهار.