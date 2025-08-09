القباني يتوج بالجولة الثالثة لبطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025

هاني البشر (الرياض)

اختتمت ظهر اليوم منافسات الجولة الثالثة من بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة، والتي أقيمت في عقبة المحمدية بالشفا، بتنظيم من الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية، بدعم من وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الشريك الرسمي جميل لرياضة المحركات، والممكن الرقمي شركة stc، ونادي منظمي السباقات السعودي.

شهدت الجولة الثالثة من البطولة تنافساً قوياً بين المشاركين في مختلف الفئات، تمكن في نهايتها مأمون القباني من تحقيق التوقيت الأسرع بزمن بلغ دقيقة واحدة و43 ثانية و879 جزءاً من الثانية، فيما حجز فيصل القباني المركز الثاني بالترتيب العام بزمن دقيقة واحدة و44 ثانية و807 أجزاء من الثانية، تلاه جان لحودثالثاً بدقيقة واحدة و46 ثانية و180 جزءاً من الثانية.

وفي فئة Class 1 حقق مأمون القباني المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة و43 ثانية و879 جزءاً من الثانية، وجاء في المركز الثاني فيصل القباني، فيما حجز محمود عابد المركز الثالث، أما فئة Class 2a فقد حقق فيها السائق جان لحود، المركز الأول بزمن دقيقة واحدة و46 ثانية و180 جزءاً من الثانية، وجاء أحمد باجنيد، في المركز الثاني، وأحمد القايدي في المركز الثالث، وفي فئة Class 2b حقق عبدالله قباني المركز الأول بزمن بلغ دقيقة واحدة، و51 ثانية، و966 جزءاً من الثانية، تلاه ربيع الأعور في المركز الثاني، ومحمد الشريان في المركز الثالث.

وفي فئة Class 3a حجز السائق إبراهيم الشريدة المركز الأول بعد أن أنهى السباق بزمن دقيقة واحدة، و53 ثانية، و424 جزءاً من الثانية، وجاء سلطان حمدي في المركز الثاني، وخالد بغداديفي المركز الثالث، أما فئة Class 3b فقد تصدرها رياض بطلبزمن يقدر بدقيقتين، وثانيتين، و221 جزءاً من الثانية، وجاء حمزة باخشب ثانيا، وعبدالله خوجه في المركز الثالث، وفي فئة Class 4a تمكن عبدالله الخريجي من تحقيق المركز الأول، بزمن يقدر بدقيقتين، و827 جزءاً من الثانية، وجاء عبدالله مؤمنة في المركز الثاني، ثم هشام البديع في المركز الثالث، وفي فئة Class 4b تمكن علي الخضير من تحقيق المركز الأول، بزمن يقدر بدقيقتين، وأربع ثواني، و534 جزءاً من الثانية، تلاه أبي وائل ظفر في المركز الثاني، والسائق علي فضل علي في المركز الثالث.

وفي فئة Class 5a استطاع عبدالعزيز الفضيلي من انتزاع المركز الأول بعد وصوله أولًا بزمن يقدر بدقيقتين، وثماني ثواني، و987 جزءاً من الثانية، وجاءت في المركز الثاني السائقة إيناس حمزة، فيما حجز محمد عبدالغفار المركز الثالث، أما في فئة Class 5b فقد حقق حاتم الحازمي المركز الأول بزمن يقدر بدقيقتين، وسبع ثواني، و946 جزءاً من الثانية، فيما جاء كلاً من محمد حبال، ومازن حجازي في المركزين الثاني والثالث على التوالي.

وفي فئة Category2 SS حقق عبدالعزيز الرميح المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و51 ثانية، و510 أجزاء من الثانية، وفي فئة Category2 SC حجز السائق عبدالله العمري المركز الأول بزمن دقيقة واحدة، و59 ثانية، و940 جزءاً من الثانية، وجاء سعيد الموري في المركز الثاني، وطلال العاصمي في المركز الثالث.

الجدير بالذكر إن بطولة السعودية تويوتا صعود الهضبة 2025م شهدت مستوى تنافسياً كبيراً عبر جولاتها الثلاث، ما ساهم في إبراز التطور الملحوظ في أداء السائقين، وجسد المكانة المتقدمة التي باتت تحتلها رياضة المحركات في المملكة، بفضل ما تحظى به من دعم وتمكين مستمر.

وتعكس البطولة حرص الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية على تقديم تجربة تنظيمية متكاملة، تواكب أعلى المعايير الدولية، وتوفر بيئة تنافسية محفزة، تمكن المواهب الوطنية من إبراز قدراتهم، والاستعداد للمشاركة في البطولات الإقليمية والدولية بكل جدارة واقتدار.

ومن المقرر أن تتواصل منافسات بطولات السعودية تويوتا، خلال الفترة المقبلة بانطلاق بطولتي الدرفت وكسر الزمن في سبتمبر المقبل في الرياض.