السعوديون في قلب المنافسة العالمية للسنوكر

البلاد (جدة)
يسطع الحضور السعودي في بطولة الماسترز للسنوكر 2025 التي تحتضنها مدينة جدة حتى 16 أغسطس الجاري، بمشاركة 144 لاعبًا من نخبة نجوم اللعبة عالميًا، وسط منافسات حماسية ينظمها الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر بالتعاون مع جولة العالم للسنوكر (WST) تحت إشراف وزارة الرياضة، في خطوة تعكس تطور الحضور السعودي على مستوى رياضات الذكاء والدقة.
اللافت هذا العام هو الحضور القوي للوجوه السعودية التي دخلت ساحة المنافسة بثقة في مقدمتهم زياد القباني أصغر لاعب سعودي يشارك في بطولات السنوكر تحت سن 21 عامًا، والذي لا يقتصر حضوره على هذه البطولة فحسب، بل يُعد من أبرز المواهب السعودية في رياضتي السنوكر والبلياردو معًا، بعد أن احترف اللعب في سن العاشرة، وحقق ذهبية السنوكر 15 كرة، في سجل استثنائي للاعب لا يزال في مقتبل العمر.
وأكد اللاعب السعودي زياد القباني أحد أبرز المشاركين في بطولة البلياردو الدولية التي استضافتها جدة أواخر يوليو الماضي بمشاركة أكثر من 40 دولة، أنه يخوض حاليًا منافسات بطولة الماسترز للسنوكر بعين على اللقب وأخرى على المستقبل.
وأوضح القباني أنه يطمح لأن يصبح أول بطل عالم سعودي في رياضة السنوكر، مشيرًا إلى أن مشاركته الحالية تمثل نقطة انطلاق حقيقية نحو هذا الهدف، إذ جمع خلالها بين التجربة المبكرة والطموح العالي، ويواجه أبرز نجوم اللعبة دون تردد.
وبيّن أن الفارق الأساسي بين لعبتي البلياردو والسنوكر يتمثل في أن الأخيرة تُمارس على طاولة أكبر، وتضم عددًا أكبر من الكرات وقوانين أكثر تعقيدًا، ما يتطلب تركيزًا ذهنيًا عاليًا وقدرة على بناء إستراتيجيات طويلة المدى، بخلاف البلياردو التي تتسم بوتيرة أسرع وطاولة أصغر.
ويشارك إلى جانب القباني عدد من الأسماء السعودية البارزة التي شكّلت حضورًا ثابتًا في مشهد السنوكر المحلي والإقليمي، من بينهم مساعد المسفر صاحب المركز الثاني في بطولة المملكة للفردي عام 2018، والذي أكد لـ “واس” أن خسارته في اللحظات الأخيرة بعد مواجهة امتدت لنحو خمس ساعات ونصف لم تُثنه عن مواصلة المنافسة، محددًا هدفه المقبل بالصعود إلى منصات التتويج العالمية.
كما يبرز أحمد عسيري وصيف بطولة السعودية للكبار عام 2013 وبطل التصنيفية الأولى عام 2014، وسعود البكر بطل المنطقة الشرقية، وأيمن العمري المتوج بلقب الماستر الأولى عام 2021، إضافةً إلى فهد الغامدي الحاصل على برونزية المملكة عام 2018 ووصيف التصنيفية الأولى عام 2014.
وفي السياق ذاته، يواصل عبدالرؤوف الصايغ بطل المملكة عام 2018 مشاركاته إلى جانب محمد صايغ، وعبدالله العطياني، وعمر العجلاني بطل السعودية عام 2013 وصاحب أعلى نقاط في موسمها بـ104 نقاط، وكذلك عبدالله الشمري الحاصل على برونزية الخليج ووصيف المملكة عام 2014.
يأتي هذا الحضور السعودي اللافت امتدادًا لجهود متراكمة وبنية تنظيمية متينة، مكّنت الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر من استضافة بطولة البلياردو الدولية قبل أسابيع، واليوم بطولة الماسترز للسنوكر، ضمن إستراتيجية تهدف إلى ترسيخ مكانة المملكة في الرياضات الذهنية على المستوى العالمي.
ويؤكد الجيل السعودي الجديد من اللاعبين أنه لا يكتفي بمجرد المشاركة، بل يدخل قلب المنافسة بطموح واضح لتحقيق الألقاب، فيما يترقب المتابعون حول العالم نتائج بطولة الماسترز، وسط تألق السعوديين كرقم صعب وجيل صاعد يستحق المتابعة.