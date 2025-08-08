كأس العالم للرياضات الإلكترونية 2025| ختام ربع نهائي بطولة Rainbow Six Siege X

هاني البشر (الرياض)
اختتمت أمس منافسات مرحلة ربع النهائي في بطولة “Rainbow Six Siege X”، إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، حيث شهدت المواجهات منافسة قوية بين نخبة الأندية العالمية.
اختتمت أمس منافسات مرحلة ربع النهائي في بطولة “Rainbow Six Siege X”، إحدى بطولات كأس العالم للرياضات الإلكترونية (2025)، حيث شهدت المواجهات منافسة قوية بين نخبة الأندية العالمية.
وتأهل إلى نصف النهائي أربعة فرق بعد مباريات مثيرة، حيث فاز فريق FURIA البرازيلي على Virtus.pro الروسي، وكسب G2 Esports الألماني نظيره Ninjas in Pyjamas السويدي، وفاز فريق Team Secret الأوروبي على Weibo Gaming الصيني، فيما انتصر فريق Spacestation Gaming الأمريكي على Shopify Rebellion الكندي.
ومن المقرر أن تقام مباريات نصف النهائي اليوم، إذ يسعى كل فريق لخطف بطاقة التأهل إلى النهائي والتتويج بلقب البطولة، في أجواء حماسية تعكس التطور الكبير لمشهد الرياضات الإلكترونية على مستوى العالم.