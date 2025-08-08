الأولى

سمو وزير الخارجية يبحث مع وزيري خارجية فرنسا ومصر تطورات الأوضاع في قطاع غزة

البلاد (الرياض)

أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير أوروبا والشؤون الخارجية في الجمهورية الفرنسية جان نويل بارو.

وجرى خلال الاتصال مناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وتداعياتها الأمنية والإنسانية.

كما أجرى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية اليوم، اتصالًا هاتفيًا، بمعالي وزير الخارجية والهجرة في جمهورية مصر العربية الدكتور بدر عبدالعاطي.

وجرى خلال الاتصال بحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة، وأهمية وقف الاعتداءات والانتهاكات الإسرائيلية، وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعانيها سكان القطاع جراء الممارسات الوحشية للاحتلال الإسرائيلي.

