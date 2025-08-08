بعثة المنتخب السعودي للآيكيدو تصل إلى الصين للمشاركة في دورة الألعاب العالمية 2025

البلاد (جدة)
وصلت بعثة المنتخب السعودي للآيكيدو اليوم، إلى مدينة تشنغدو بجمهورية الصين الشعبية، استعدادًا للمشاركة في منافسات دورة الألعاب العالمية للآيكيدو، التي تُقام خلال الفترة من 9 إلى 17 أغسطس 2025م.
ويمثل المنتخب السعودي في هذه البطولة أربعة لاعبين هم: أسعد المدني، وعلي محمد، وسعود السحيمي، وأحمد تركستاني، وذلك في إطار سعي اللجنة السعودية للآيكيدو إلى تعزيز حضور المملكة على الساحة الدولية، ودعم مسيرة اللعبة وتوسيع نطاق انتشارها عالميًا.
وتأتي هذه المشاركة تأكيدًا لحرص اللجنة على تطوير رياضة الآيكيدو وفق رؤية منهجية تسهم في تمكين اللاعبين السعوديين من المنافسة في كبرى المحافل الرياضية، وترسيخ مكانة المملكة في مختلف الألعاب القتالية.