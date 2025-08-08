بجوائز تتجاوز (4) ملايين ريال و(179) متسابقًا.. الشؤون الإسلامية تنهي استعداداتها لانطلاق مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم في دورتها الـ(45)

البلاد (مكة المكرمة)
أنهت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد استعداداتها لتنظيم مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره في دورتها الخامسة والأربعين، التي تنطلق فعالياتها السبت الموافق 15 صفر 1447هـ، في رحاب المسجد الحرام بمكة المكرمة، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود –حفظه الله–، وبمشاركة 179 متسابقًا يمثلون 128 دولة من مختلف دول العالم، “العدد الأعلى منذ تأسيس المسابقة في عام 1399هـ”، في تأكيد لمكانتها الدولية وريادة المملكة في تنظيم المسابقات القرآنية.
ويتنافس المشاركون في خمسة فروع تشمل: حفظ القرآن الكريم كاملًا بالقراءات السبع المتواترة من طريق الشاطبية “روايةً ودرايةً” مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد وتفسير مفردات القرآن الكريم كاملًا، وحفظ القرآن الكريم كاملًا مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة عشر جزءًا متتاليًا مع حسن الأداء والتجويد، وحفظ خمسة أجزاء متتالية مع حسن الأداء والتجويد.
وتولي الوزارة هذه المسابقة اهتمامًا بالغًا وعناية كبيرة، وتسخّر لها الإمكانات كافة، إنفاذًا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء –أيدهما الله– وبمتابعة معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد المشرف العام على المسابقة الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، انطلاقًا من دور المملكة الريادي في خدمة كتاب الله ورعاية أهله على مستوى العالم.
ويبلغ مجموع الجوائز في المسابقة أكثر من أربعة ملايين ريال، إذ يحصل الفائز بالمركز الأول في الفرع الأول على جائزة مالية قدرها (500) ألف ريال، وتوزع بقية الجوائز على الفائزين في الفروع الأخرى وفق معايير تحكيم دقيقة، كما تهدف المسابقة إلى تشجيع أبناء المسلمين على الإقبال على كتاب الله حفظًا وتدبرًا وفهمًا، وإذكاء روح المنافسة الشريفة بين حفاظ القرآن الكريم، وتأكيد عناية المملكة المستمرة بالقرآن الكريم تعليمًا وتحكيمًا وتكريمًا.