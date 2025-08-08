ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 61,330 شهيدًا

غزة (واس)
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (61,330) شهيدًا و(152,359) جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول (16) شهيدًا و(250) جريحًا من منتظري المساعدات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أشارت إلى ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى (201) حالة، بينهم أطفال.