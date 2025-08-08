السياسة

ارتفاع عدد الشهداء الفلسطينيين في العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 61,330 شهيدًا

صحيفة البلادaccess_time14 / صفر / 1447 هـ       8 أغسطس 2025chat_bubble_outlineضف تعليق
غزة (واس)
ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة منذ مطلع أكتوبر 2023 إلى (61,330) شهيدًا و(152,359) جريحًا، بينهم أطفال ونساء وعائلات بأكملها.
في السياق، أفادت مصادر طبية فلسطينية بوصول (16) شهيدًا و(250) جريحًا من منتظري المساعدات إلى مستشفيات قطاع غزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، كما أشارت إلى ارتفاع عدد وفيات المجاعة وسوء التغذية في القطاع إلى (201) حالة، بينهم أطفال.
m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *